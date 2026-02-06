Ρεμπέκα Φέργκιουσον για τη μητρότητα στα 23 με τον 45χρονο σύντροφό της: Ρίχτηκα στην ευθύνη από πολύ νέα
Η ηθοποιός απέκτησε έναν γιο με τον Λούντβιγκ Χάλμπεργκ με τον οποίο έχει διαφορά ηλικίας 22 ετών
Στη γέννηση του πρώτου της παιδιού σε ηλικία 23 ετών αναφέρθηκε η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, το οποίο απέκτησε με τον τότε σύντροφό της Λούντβιγκ Χάλμπεργκ, ο οποίος ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερός της.
Η 42χρονη ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της διαδρομή, τη μητρότητα και τις επαγγελματικές της εμπειρίες, σε συνέντευξη που έδωσε στο Harper’s Bazaar, εξηγώντας πως η διαφορά ηλικίας με τον πατέρα του Άιζακ που τότε ήταν 45 ετών δεν αποτελούσε πρόβλημα για την ίδια, καθώς αισθανόταν ώριμη από πολύ νεαρή ηλικία.
Η πρωταγωνίστρια των κινηματογραφικών σειρών «Dune» και «Mission: Impossible» είπε χαρακτηριστικά: «Ήμουν πολύ νέα, αλλά άρχισα να δουλεύω στα 15. Ρίχτηκα στα βαθιά όσον αφορά στη δουλειά, στην ωριμότητα και στην ευθύνη».
Η σχέση τους ολοκληρώθηκε το 2015, έπειτα από έξι χρόνια. Έναν χρόνο αργότερα, η Φέργκιουσον γνώρισε τον νυν σύζυγό της Ρόρι Σεντ Κλερ Γκέινερ, ο οποίος είναι επτά χρόνια νεότερός της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Σάγκα, επτά ετών.
Η ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη αναφέρθηκε και στην περίοδο που εργαζόταν στο Mission: Impossible ενώ ήταν έγκυος, αποκαλύπτοντας ότι εκτελούσε ακόμη και επικίνδυνες σκηνές. «Πάλευα σε σκηνές, μετά έτρεχα να κάνω εμετό σε μια σακούλα, έπαιρνα μια καραμέλα μέντας και ξαναγύριζα στο γύρισμα», περιέγραψε.
Μιλώντας για τη συνεργασία της με τον Τομ Κρουζ, σημείωσε: «Έχει έναν σκοπό. Είναι σαν παιδί που αγαπά το παιχνίδι και προσφέρει ένα ασφαλές και επαγγελματικό πλατό. Αυτός ο συνδυασμός σε κάνει να θέλεις να δοκιμάζεις νέα πράγματα». Πρόσθεσε επίσης ότι, παρότι φοβόταν τα ύψη, ένιωθε ασφάλεια γνωρίζοντας πως μπορούσε πάντα να αποχωρήσει την τελευταία στιγμή.
