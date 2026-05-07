Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο
Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Θρασύβουλου - Φέρει τραύμα στο κεφάλι
Νέο τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 12χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πιθανόν να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Παίδων.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
Φωτογραφίες από το σημείο που συνέβη το τροχαίο
