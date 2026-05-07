Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
Πατίνι Ασπρόπυργος Τροχαίο

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο

Ο ανήλικος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Θρασύβουλου - Φέρει τραύμα στο κεφάλι

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση 12χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο
175 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασύβουλου, παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 12χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης είναι πιθανόν να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Παίδων.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Φωτογραφίες από το σημείο που συνέβη το τροχαίο

aspropirgos__1_
aspropirgos__2_

175 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης