Ισχυρό χτύπημα της Interpol στο λαθρεμπόριο φαρμάκων: 270 συλλήψεις σε 90 χώρες, αντιπαρασιτικά για ζώα βαφτίζονταν «συμπληρώματα»
 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Pangea XVIII» με έρευνες και στην Ελλάδα - Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα, αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων

Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - ανακοίνωσε σήμερα η Interpol, η οποία εξέφρασε ιδίως ανησυχία για την παράνομη κυκλοφορία αντιπαρασιτικών προϊόντων.

Η επιχείρηση «Pangea XVIII», που διοργανώθηκε τον Μάρτιο σε όλες τις ηπείρους, επέτρεψε επίσης την κατάσχεση πάνω από 6 εκατομμυρίων παράνομων φαρμάκων, αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η διεθνής οργάνωση εγκληματολογικής αστυνομίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Λιόν, στην κεντροανατολική Γαλλία.

Μεταξύ των μη εγκεκριμένων ή πλαστών φαρμάκων που κατασχέθηκαν βρίσκονται θεραπείες για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, ηρεμιστικά, αναλγητικά, αντιβιοτικά ή ακόμη και προϊόντα που βοηθούν στη διακοπή του καπνίσματος.

«Χάρη στις διαδικτυακές αγορές και στα άτυπα κυκλώματα προμηθειών, οι εγκληματίες μπορούν να εκμεταλλεύονται τα κενά στα συστήματα ελέγχου και να στοχεύουν σε ανθρώπους που αναζητούν γρήγορες ή οικονομικά προσιτές θεραπείες», διευκρινίζει ο γενικός γραμματέας της Ιντερπόλ Βάλντετσι Ουρκίζα, ο οποίος προειδοποιεί για «σοβαρές, ακόμη και μοιραίες» συνέπειες.

Η Ιντερπόλ επισημαίνει «ισχυρή αύξηση» των κατασχέσεων αντιπαρασιτικών φαρμάκων, κυρίως ανθελμινθικών, που είναι εγκεκριμένα μόνο για κτηνιατρική χρήση. Τα προϊόντα αυτά, τα οποία παρουσιάζονται συχνά ως «συμπληρώματα διατροφής», πωλούνται στο πλαίσιο «εναλλακτικών θεραπειών κατά του καρκίνου», διευκρινίζει η Interpol, υπογραμμίζοντας ότι «οι ισχυρισμοί αυτοί δεν στηρίζονται σε καμία επιστημονική απόδειξη».

Η χρήση αυτού του είδους προϊόντων είχε «ήδη παρατηρηθεί» κατά την πανδημία της COVID-19, υπενθυμίζει η Ιντερπόλ.

Επίσης η ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων που συνδέονται με «τις επιδόσεις» και «τον τρόπο ζωής», όπως τα στεροειδή και τα πεπτίδια, συνεχίζει να αυξάνεται, «τροφοδοτούμενη από τις κοινότητες αύξησης της μυϊκής μάζας και καλής φυσικής κατάστασης», συνεχίζει η Ιντερπόλ.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων υποθέσεων της επιχείρησης αυτής ήταν η διάλυση εργοστασίου λαθραίας παρασκευής φαρμάκων στη Βουλγαρία, όπου κατασχέθηκαν εκατομμύρια δισκία, αμπούλες και ενέσιμα προϊόντα. Στη Μπουρκίνα Φάσο, οι αρχές κατέσχεσαν 384.000 αντιβιοτικές κάψουλες. Στην Ακτή Ελεφαντοστού εντοπίστηκε ένας τόνος πλαστής ιβουπροφαίνης σε όχημα.

