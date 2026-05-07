Σταθεροποιητικά κινείται το Χρηματιστήριο μετά την τριήμερη άνοδο
Σταθεροποιητικά κινείται το Χρηματιστήριο μετά την τριήμερη άνοδο
Στην περιοχή των 2.300 μονάδων διατηρείται ο Γενικός Δείκτης - Στο «μικροσκόπιο» τα εταιρικά αποτελέσματα
Σε χαμηλό τέμπο πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να αρκούνται σε ψύχραιμες τοποθετήσεις, «χωνεύοντας» τα κέρδη του προηγούμενου τριημέρου. Ταυτόχρονα, με την αυτοπεποίθηση που της προσέφερε το χθεσινό εντυπωσιακό ράλι +3,17% και η επιστροφή στις 2.300 μονάδες, η Λεωφόρος Αθηνών εισέρχεται σε μία συνεδρίαση όπου ο γεωπολιτικός παράγοντας συναντά τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.297,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.296,83 (χαμηλό ημέρας) και των 2.314,45 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου εντείνονται από τις εισηγμένες. Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στις επιδόσεις των μεγάλων «παικτών» της εγχώριας αγοράς, αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τηλεδιασκέψεις των διοικήσεων. Η ενημέρωση των αναλυτών θα αποτελέσει το «κλειδί» για τις προοπτικές του υπόλοιπου έτους, καθώς οι εταιρείες αναμένεται να τοποθετηθούν για το πώς επηρεάζουν τα μεγέθη τους οι πρόσφατες διακυμάνσεις στο ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις.
Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει υποστηρικτικό. Η αισιοδοξία πηγάζει από τη διαφαινόμενη διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, η οποία λειτούργησε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν σήμερα μια ήπια ανοδική αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται ως τεχνική μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση που ακολούθησε τις δηλώσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,1% και διαπραγματεύεται στις 2.297,68 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.296,83 (χαμηλό ημέρας) και των 2.314,45 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου εντείνονται από τις εισηγμένες. Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στις επιδόσεις των μεγάλων «παικτών» της εγχώριας αγοράς, αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τηλεδιασκέψεις των διοικήσεων. Η ενημέρωση των αναλυτών θα αποτελέσει το «κλειδί» για τις προοπτικές του υπόλοιπου έτους, καθώς οι εταιρείες αναμένεται να τοποθετηθούν για το πώς επηρεάζουν τα μεγέθη τους οι πρόσφατες διακυμάνσεις στο ενεργειακό κόστος και οι πληθωριστικές πιέσεις.
Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει υποστηρικτικό. Η αισιοδοξία πηγάζει από τη διαφαινόμενη διπλωματική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, η οποία λειτούργησε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν σήμερα μια ήπια ανοδική αντίδραση, η οποία χαρακτηρίζεται ως τεχνική μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση που ακολούθησε τις δηλώσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα