Μercy: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του sci-fi θρίλερ με τους Κρις Πρατ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον
Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του sci-fi φιλμ «Mercy», με τους Κρις Πρατ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον.
Σε σενάριο του Μάρκο Βαν Μπέλ, το «Mercy» εκτυλίσσεται σε ένα κοντινό μέλλον όπου η δικαιοσύνη αποδίδεται μέσω Tεχνητής Nοημοσύνης. Πρόκειται για ένα από τα πολλά επερχόμενα θρίλερ με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που ετοιμάζονται στο Χόλιγουντ.
Η Φέργκιουσον αναλαμβάνει τον ρόλο της Maddox, μιας εξελιγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί ως ο απόλυτος κριτής - δικαστής, ένορκος και εκτελεστής. Όπως φαίνεται και στο τρέιλερ, οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το έγκλημα εξετάζονται λεπτομερώς και λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία για την ετυμηγορία.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Άναμπελ Γουόλις, Κάλι Ρις, Κένεθ Τσόι, Κάιλι Ρότζερς και Τζεφ Πιερ. Σύμφωνα με το «Deadline», η ταινία γυρίστηκε τον Μάιο του 2024 στο κέντρο του Λος Άντζελες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ. Το πρότζεκτ ήρθε στην Amazon MGM από τον βραβευμένο με Όσκαρ για το «Oppenheimer» Τσαρλς Ρόβεν, ο οποίος μοιράζεται την παραγωγή μαζί με τους Ρόμπερτ Άμιντον, Μάιντ Νασίφ και τον σκηνοθέτη.
Το τρέιλερ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από λίγες ώρες στο Comic-Con της Νέας Υόρκης, όπου ο Πρατ μοιράστηκε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τη διαδικασία παραγωγής.
Η ταινία γυρίστηκε με συνεχόμενα μονοπλάνα που έφταναν σε διάρκεια τα 60 λεπτά. Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία του ως ιδιαίτερα έντονη σωματικά αφού ήταν «κυριολεκτικά δεμένος» καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων. Αυτή η συνθήκη, όπως εξήγησε, δημιούργησε μια αίσθηση «φυσικής κλειστοφοβίας», ενισχύοντας με αυθεντικό τρόπο την αγωνία και την πίεση που απαιτούσε ο ρόλος του.
«Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη χτυπάει την πόρτα και δεν έχουμε χρόνο να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Το AI μπορεί να είναι ο εχθρός μας, ο φίλος μας ή το παιδί μας. Αυτό το ρολόι που μετράει αντίστροφα είναι μια μεταφορά του χρόνου που ζούμε τώρα», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους και σε αίθουσες IMAX στις 23 Ιανουαρίου 2026.
