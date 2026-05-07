Συνελήφθη 30χρονος Σουδανός για διακίνηση μεταναστών στους Καλούς Λιμένες, το κύκλωμα έπαιρνε έως και 800 ευρώ το κεφάλι
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία - Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου
Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) από το Λιμενικό μετά τον εντοπισμό λέμβου με 83 αλλοδαπούς στους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των μεταναστών βρίσκονταν 74 άνδρες, μία γυναίκα και οκτώ ανήλικοι. Άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος καθώς και αστυνομικές δυνάμεις από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας, προκειμένου να τους μεταφέρουν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 30χρονος υπήκοος Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής τους.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.
Το κύκλωμα έπαιρνε έως και 800 ευρώ από κάθε άτομοΚατά τις καταθέσεις τους στις λιμενικές αρχές, οι αλλοδαποί ανέφεραν ότι ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαΐου 2026, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα ποσά από 2.000 έως 6.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας, δηλαδή περίπου από 270 έως και 800 ευρώ ανά άτομο.
