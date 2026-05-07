«Δεν είναι δεμένο σωστά»: Τραγικός θάνατος για 16χρονη στην Κίνα, δεν την έδεσαν σωστά σε zip line πάνω από καταρράκτη, δείτε βίντεο
Τραγικό θάνατο βρήκε μια 16χρονη κοπέλα στην Κίνα όταν επιχείρησε να διασχίσει με ένα zip line μια διαδρομή πάνω από έναν καταρράκτη σε βάθος 168 μέτρων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στις 3 Μαΐου, η 16χρονη Λιού φώναζε «δεν είναι δεμένο σωστά», χωρίς, δυστυχώς, κάποιος να προλάβει να αντιδράσει.



Αποτέλεσμα ήταν δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της - μοιραίας όπως αποδείχθηκε βόλτας - στο Waterfall Swing στο πάρκο Μαλιγουάν στη Σιτσουάν, η 16χρονη να βρεθεί στο κενό.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης λόγω της ανεξέλεγκτης πτώσης της η 16χρονη χτύπησε σε βράχια πάνω από τον καταρράκτη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Μετά το δυστύχημα το πάρκο έκλεισε με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για αστοχία σε θέματα ασφαλείας.
