Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες

«Να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση - Πρακτικές θεάτρου από το ΠΑΣΟΚ - Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές»





Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός διεμήνυσε προς τους βουλευτές ότι «για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και θα το κάνουμε όλοι μαζί» ενώ ξεκαθάρισε ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια.



Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «δεν θα αφήσουμε τη βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Ζήτησε, επίσης, να είναι «ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος» ο δρόμος για τη δικαίωση των εμπλεκόμενων βουλευτών καλώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να διαψεύσει την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη».







«Να αποφύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια»

Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός σημείωσε προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι «έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτά που συζητούμε πρέπει να συναντιούνται με τις φοβίες των πολιτών. Κι σήμερα το νούμερο 1 πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Το λέω για να συναντιόμαστε και να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι για να προβάλλουμε τις δικές μας ανησυχίες αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια».



Οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η ΝΔ Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτεταμένα στις αλλαγές που προτείνει η ΝΔ για θέματα όπως η προσιτή στέγη ή η μονιμότητα στο Δημόσιο «με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης». Κάνοντας ειδική αναφορά στο άρθρο 86 είπε οτι θα πρέπει να αλλάξει για να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση υπουργών ενώ παράλληλα επισήμανε ότι θα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά «αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνηση να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε ποτέ ξανά κανείς να πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας».



Απαρίθμησε, επίσης, την πρόταση για μια 6ετη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας ώστε να μην αλλοιώνεται ο υπερκομματικός του χαρακτήρας, την επέκταση της επιστολικής ψήφου αλλά και «σε ρυθμίσεις που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει όπως η ρητή συνταγματική πρόβλεψη για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό συζητήθηκε και το 2019 με την εντυπωσιακή στροφή των 180 μοιρών του ΠΑΣΟΚ που στην αρχή είχε συμφωνήσει και μετά το πήρε πίσω».



Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ Με αφορμή, δε, τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της επιλογής των ηγεσιών των Ανεξάρτητων Αρχών, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «δυσάρεστη γεύση όταν το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια πολιτική συμφωνία ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή».



Αμήχανη αφωνία από την αντιπολίτευση

Επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι «η πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση δείχνει φυγή προς τα εμπρός και μια θεσμική ρήξη για ένα κράτος που θα είναι αντίστοιχη των προσδοκιών του λαού για την 3η δεκαετία του 21ου αιώνα για αυτό θα αποτελέσει και μια από τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις», έκανε λόγο για «αμήχανη αφωνία της αντιπολίτευσης που δείχνει ότι αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία είναι το πως θα κατασκευάσει σενάρια για να πλήξει το ήθος της παράταξης και την αξιοπιστία της κυβέρνησης».



Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ στα ψηφοδέλτια αν το επιθυμούν Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ΚΟ της ΝΔ «για τη στάση της με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Απέδειξαν οι βουλευτές μας ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Οι βουλευτές άνοιξαν τον δρόμο της δικαίωσης. Αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος» προσθέτοντας πως «οι βουλευτές αντέδρασαν με θάρρος κα όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση για την άρση ασυλίας είδαν τη δικαιολογημένη πίκρα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση αλλά έκαναν το σωστό. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαψεύδοντας την εντύπωση ότι εμπλέκεται στην πολιτική διαπάλη».



Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι «όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά».



«Στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές πεδίο εντυπώσεων. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων αλλά και το χυδαίο δηλητήριο για μαφία συμμορία εγκληματική οργάνωση. Το ποιος είναι ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί η μάχη ζωής που δίνει ο Γιάννης Μυλωνάκης και του ευχόμαστε να είναι σύντομα κοντά μας. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει το θράσος» συνέχισε σε υψηλούς τόνους ο πρωθυπουργός.



Αφού, δε, σημείωσε ότι «πολλά από αυτά που κάνουμε και με δική μας ευθύνη δεν φτάνουν στους πολίτες με τον τρόπο που θα έπρεπε» τόνισε ότι «έχουμε χρέος ως ΚΟ να μην κλείσουμε τα μάτια ούτε σε αδυναμίες. Η ΚΟ καλείται να κινηθεί με 3 αρχές:

-Είναι κορυφαία τιμή ο τίτλος του βουλευτή της ΝΔ

-Σε έναν κόμμα όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να το υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση

Η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μόνο από την επιτυχία της ΝΔ».



Να στις ενστάσεις αλλά να συνοδεύονται από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις Απευθυνόμενος στους βουλευτές ζήτησε, ακόμα, «να μην κρύψουμε λάθη να διαπιστώσουμε ενστάσεις αλλά πάντα παρακαλώ να συνοδεύονται από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις. Είναι λεπτή η γραμμή του προβληματισμού από την εσωστρέφεια και αυτή είναι κόκκινη γραμμή. Δεν νομίζω να έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το πρωθυπουργικό γραφείο. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι με την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου όχι μόνο χρονικά αλλά και γεωγραφικά».



«Νομίζω ότι με τη σειρά τους οι βουλευτές θα πρέπει να προτάσσουν όχι μόνο τι ζητούν αλλά και τι οφείλουν στη ΝΔ, με παρουσία στις επιτροπές, στις εκλογικές περιφέρειες. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα και να το κάνουμε όλοι μαζί. Είμαστε παρόντες στη Βουλή έστω και αν όλων το βλέμμα λογικά στρέφεται στην επανεκλογή τους» συνέχισε για τη «γαλάζια» ΚΟ ο κ. Μητσοτάκης.



Κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε «ότι κερδίσαμε 3 εκλογές όχι τόσο σε μια λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Αυτή είναι απαραίτητο να γίνεται στη Βουλή. Τις κερδίσαμε γιατί πείσαμε την κοινωνία ότι έχουμε σχέδιο, ότι πείσαμε ότι αυτά που υποσχεθήκαμε το 2019 το κάναμε και το ίδιο θα κάνουμε το 2027 υπενθυμίζοντας ότι πετύχαμε όσα υποσχεθήκαμε το 2023. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε συγκρουσιακό λόγο απέναντι σε μια αντιπολίτευση που το επιδιώκει γιατί δεν έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Η σταθερότητα είναι σημαντική αλλά δεν πρέπει να συγχέεται με τη στασιμότητα».

07.05.2026, 11:18