Στην εντατική η Σία Κοσιώνη: Έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο, δεν κινδυνεύει η ζωή της

– Με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρωσικό σύνδρομο, ανοσοκατασταλτικές παθήσεις, χρόνια αναπνευστική, καρδιακή, ηπατική ή νεφρική νόσο– Με δρεπανοκυτταρική αναιμία– Με κοχλιακά εμφυτεύματα ή διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού– Ηλικίας 65 ετών και άνω– Ηλικίας 19-64 ετών:> Με χρόνιες παθήσεις (σακχαρώδης διαβήτης, άσθμα, χρόνια νεφρική νόσος, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια/ΧΑΠ, χρόνια ηπατική νόσος, χρόνια καρδιακή νόσος, αλκοολισμός)> Με παθήσεις που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία του ανοσολογικού συστήματος (HIV/AIDS, καρκίνος, λειτουργική/ανατομική ασπληνία)> Με κοχλιακά εμφυτεύματα ή διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού> Συστηματικοί καπνιστέςΟ εμβολιασμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο έναντι των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων.Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήμερα συζευγμένα και πολυσακχαριδικά πνευμονιοκοκκικά εμβόλια.Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Υπουργείου υγείας για παιδιά και εφήβους, για όλα τα παιδιά με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας συστήνονται τέσσερις δόσεις συζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV) στις ηλικίες 2, 4, 6 και 12-15 μηνών.Ενώ, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του Υπουργείου υγείας για ενήλικες, για όλους τους ενήλικες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και δεν έχουν αποδεικτικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νόσησης συστήνεται:– 1 δόση συζευγμένου 13-δύναμου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV13) στην ηλικία των 65 ετών και άνω– 1 δόση πολυσακχαριδικού 23-δύναμου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου (PPSV23) στην ηλικία των 65 ετών και άνωΔόσεις των παραπάνω εμβολίων συστήνονται και σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.