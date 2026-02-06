MasterChef: Ξέσπασε σε κλάματα η Ιωάννα μετά την αποχώρησή της - Είναι ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου, είπε

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg76m4qz6dgh)



Νωρίτερα, ο Νωρίτερα, ο Σωτήρης Κοντιζάς τη στήριξε, λέγοντας: «Ιωάννα μπράβο, μπορείς. Μπράβο που το τόλμησες. Μπράβο που τα κατάφερες μέχρι εδώ και να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου».

Η Ιωάννα τον ευχαρίστησε, αποκαλύπτοντας ότι η συμμετοχή της τη βοήθησε να δει διαφορετικά τον εαυτό της και τις επιλογές της: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν πίστευα τόσο πολύ στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και με τον τρόπο μου, του απουσιολόγου, του σπασίκλα... Ενώ αυτό ήθελα να κάνω από την αρχή. Γιατί όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, δεν ήθελα τόσο πολύ να πάω. Ήθελα να ακολουθήσω τη ζαχαροπλαστική, αλλά μπορώ να το αλλάξω και θα το αλλάξω και θα κάνω αυτό που μ' αρέσει. Γιατί το θέλω», με τους συμπαίκτες της να τη χειροκροτούν.