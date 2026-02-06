MasterChef: Ξέσπασε σε κλάματα η Ιωάννα μετά την αποχώρησή της - Είναι ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου, είπε
MasterChef: Ξέσπασε σε κλάματα η Ιωάννα μετά την αποχώρησή της - Είναι ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου, είπε
Η παίκτρια συγκέντρωσε 22 βαθμούς με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον διαγωνισμό
Εκτός «MasterChef» οδηγήθηκε η Ιωάννα, καθώς συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στη διαδικασία αντιγραφής πιάτου, ολοκληρώνοντας την εμπειρία της στο παιχνίδι με συγκίνηση.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, με καλεσμένο σεφ, τον Νίκο Θωμά, τρεις παίκτες της κόκκινης μπριγάδας, αναμετρήθηκαν μεταξύ τους. Ο σεφ εμφανίστηκε απογοητευμένος από τις προσπάθειες του Χρήστου, του Γιώργου Κ. και της Ιωάννας, λέγοντας: «Γενικά δεν πήγε πολύ καλά, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Καταλαβαίνω ότι είναι η πρώτη φορά και θέλω να πω σε όλους παιδιά, και σε εσάς που είστε πάνω και σε εσάς κάτω, ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και θέλει πολύ ιδιαίτερη διαχείριση».
Στην τελική βαθμολογία, η Ιωάννα συγκέντρωσε 22 βαθμούς με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Συναισθηματικά φορτισμένη, απάντησε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο όταν τη ρώτησε αν απόλαυσε τη σύντομη διαδρομή της: «Ωραίο. Ναι ναι, καινούργιες εμπειρίες, καινούργια άτομα, κουζίνα του "MasterChef", εξοπλισμός καινούργιος που δεν έχω ξαναδουλέψει. Ήταν ωραία, εγώ το ευχαριστήθηκα, μαγείρεψα άνετα, μου άρεσε. Εντάξει μέχρι εδώ. Όλα καλά». Στη συνέχεια, η παίκτρια παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να συνεχίσει λίγο ακόμη, εξηγώντας: «Θα ήθελα λίγο ακόμα, αλλά ο διαγωνισμός έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο έμπειρη. Τα παιδιά εδώ είναι ταλαντούχα. Και φαντάζομαι κι από την άλλη ομάδα. Δε θα πήγαινα μακριά αλλά, εντάξει, θα ήθελα λίγο ακόμα».
Λίγο αργότερα, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η Ιωάννα μίλησε στην κάμερα για τη μεγάλη αλλαγή πορείας που σκέφτεται να κάνει: «14 χρόνια στα θρανία και στην Ακαδημία, να το γυρνάς και να πηγαίνεις σε έναν τελείως διαφορετικό κλάδο, είναι λίγο περίεργο. Αλλά είναι ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου. Έμαθα μέσα απ' αυτό, είδα πράγματα, γνώρισα κόσμο και αντιλήφθηκα τι μου αρέσει και τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ και νομίζω αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg76m4qz6dgh)
Νωρίτερα, ο Σωτήρης Κοντιζάς τη στήριξε, λέγοντας: «Ιωάννα μπράβο, μπορείς. Μπράβο που το τόλμησες. Μπράβο που τα κατάφερες μέχρι εδώ και να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου».
Η Ιωάννα τον ευχαρίστησε, αποκαλύπτοντας ότι η συμμετοχή της τη βοήθησε να δει διαφορετικά τον εαυτό της και τις επιλογές της: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν πίστευα τόσο πολύ στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και με τον τρόπο μου, του απουσιολόγου, του σπασίκλα... Ενώ αυτό ήθελα να κάνω από την αρχή. Γιατί όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, δεν ήθελα τόσο πολύ να πάω. Ήθελα να ακολουθήσω τη ζαχαροπλαστική, αλλά μπορώ να το αλλάξω και θα το αλλάξω και θα κάνω αυτό που μ' αρέσει. Γιατί το θέλω», με τους συμπαίκτες της να τη χειροκροτούν.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, με καλεσμένο σεφ, τον Νίκο Θωμά, τρεις παίκτες της κόκκινης μπριγάδας, αναμετρήθηκαν μεταξύ τους. Ο σεφ εμφανίστηκε απογοητευμένος από τις προσπάθειες του Χρήστου, του Γιώργου Κ. και της Ιωάννας, λέγοντας: «Γενικά δεν πήγε πολύ καλά, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Καταλαβαίνω ότι είναι η πρώτη φορά και θέλω να πω σε όλους παιδιά, και σε εσάς που είστε πάνω και σε εσάς κάτω, ότι είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και θέλει πολύ ιδιαίτερη διαχείριση».
Στην τελική βαθμολογία, η Ιωάννα συγκέντρωσε 22 βαθμούς με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Συναισθηματικά φορτισμένη, απάντησε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο όταν τη ρώτησε αν απόλαυσε τη σύντομη διαδρομή της: «Ωραίο. Ναι ναι, καινούργιες εμπειρίες, καινούργια άτομα, κουζίνα του "MasterChef", εξοπλισμός καινούργιος που δεν έχω ξαναδουλέψει. Ήταν ωραία, εγώ το ευχαριστήθηκα, μαγείρεψα άνετα, μου άρεσε. Εντάξει μέχρι εδώ. Όλα καλά». Στη συνέχεια, η παίκτρια παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να συνεχίσει λίγο ακόμη, εξηγώντας: «Θα ήθελα λίγο ακόμα, αλλά ο διαγωνισμός έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο έμπειρη. Τα παιδιά εδώ είναι ταλαντούχα. Και φαντάζομαι κι από την άλλη ομάδα. Δε θα πήγαινα μακριά αλλά, εντάξει, θα ήθελα λίγο ακόμα».
Λίγο αργότερα, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η Ιωάννα μίλησε στην κάμερα για τη μεγάλη αλλαγή πορείας που σκέφτεται να κάνει: «14 χρόνια στα θρανία και στην Ακαδημία, να το γυρνάς και να πηγαίνεις σε έναν τελείως διαφορετικό κλάδο, είναι λίγο περίεργο. Αλλά είναι ωραίο να κυνηγάς το όνειρό σου. Έμαθα μέσα απ' αυτό, είδα πράγματα, γνώρισα κόσμο και αντιλήφθηκα τι μου αρέσει και τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ και νομίζω αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Σωτήρης Κοντιζάς τη στήριξε, λέγοντας: «Ιωάννα μπράβο, μπορείς. Μπράβο που το τόλμησες. Μπράβο που τα κατάφερες μέχρι εδώ και να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά σου».
Η Ιωάννα τον ευχαρίστησε, αποκαλύπτοντας ότι η συμμετοχή της τη βοήθησε να δει διαφορετικά τον εαυτό της και τις επιλογές της: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν πίστευα τόσο πολύ στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Και με τον τρόπο μου, του απουσιολόγου, του σπασίκλα... Ενώ αυτό ήθελα να κάνω από την αρχή. Γιατί όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, δεν ήθελα τόσο πολύ να πάω. Ήθελα να ακολουθήσω τη ζαχαροπλαστική, αλλά μπορώ να το αλλάξω και θα το αλλάξω και θα κάνω αυτό που μ' αρέσει. Γιατί το θέλω», με τους συμπαίκτες της να τη χειροκροτούν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα