Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε σουτιέν φτιαγμένο από... ρόδι, δείτε βίντεο
Η επιχειρηματίας και influencer προώθησε το νέο προϊόν της εταιρείας καλλυντικών της
Ένα ιδιαίτερο σουτιέν φόρεσε η Κάιλι Τζένερ, το οποίο ήταν φτιαγμένο από ρόδι.
Η επιχειρηματίας και influencer, επέλεξε να παρουσιάσει με ένα πρωτότυπο look το νέο lip butter της εταιρείας καλλυντικών της, Kylie Cosmetics, εμφανιζόμενη με ένα σουτιέν καλυμμένο εξ ολοκλήρου από σπόρους ροδιού. Το styling συνοδεύει το λανσάρισμα της νέας απόχρωσης και αρώματος του lip butter, που είναι εμπνευσμένο από το συγκεκριμένο φρούτο.
Σε βίντεο που ανάρτησε μέσω Instagram Story της, η Τζένερ φαίνεται να τρώει ρόδι από ένα μεγάλο μπολ, λέγοντας: «Τρώω τα ρόδια μου», ενώ εξηγεί ότι βρίσκεται σε φωτογράφιση για το νέο της προϊόν «ντυμένη σαν ρόδι».
Η ίδια έχει δηλώσει εδώ και χρόνια την αδυναμία της στο συγκεκριμένο φρούτο. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar το 2020 είχε αναφέρει: «Λατρεύω τους σπόρους ροδιού, τους αγαπούσα πάντα. Θα μπορούσα να τρώω βαζάκια ολόκληρα». Όπως είχε αποκαλύψει και σε βίντεο ξενάγησης στην κουζίνα της το 2024, διατηρεί πάντα στο ψυγείο της έτοιμα δοχεία με καθαρισμένους σπόρους ροδιού, ώστε να μην χρειάζεται να το ξεφλουδίζει όταν της έρχεται η όρεξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τρώω ένα από αυτά κάθε μέρα».
Η σχέση της Κάιλι Τζένερ με τα φρούτα δεν σταματά εκεί, καθώς έχει ξεκινήσει να καλλιεργεί και η ίδια ρόδια, μαζί με φράουλες, βατόμουρα, ροδάκινα και καρπούζια, στον κήπο του σπιτιού της. Σε άλλο βίντεο που είχε δημοσιεύσει το 2023, η ίδια είχε δηλώσει: «Αυτό με κάνει τόσο χαρούμενη», δείχνοντας τα καρπούζια της, για να προσθέσει: «Ανυπομονώ για τα ρόδια μου».
Kylie Jenner left little to the imagination in a bra made of pomegranate seeds, which she wore to celebrate the launch of Kylie Cosmetics' new fruity lip butter scent. https://t.co/nGYRiOSCyA pic.twitter.com/xptCUtkztk— E! News (@enews) February 6, 2026
