Η Κάιλι Τζένερ και η Charli XCX με μαύρα εσώρουχα στα γυρίσματα της ταινίας The Moment
Κάιλι Τζένερ Charli XCX

Η Κάιλι Τζένερ και η Charli XCX με μαύρα εσώρουχα στα γυρίσματα της ταινίας The Moment

Η επιχειρηματίας και influencer κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στο πλευρό της τραγουδίστριας

Η Κάιλι Τζένερ και η Charli XCX με μαύρα εσώρουχα στα γυρίσματα της ταινίας The Moment
Μια σέξι φωτογραφία από τα παρασκήνια της ταινίας The Moment μέσα από την οποία κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική δημοσίευσε στα social media η Κάιλι Τζένερ.

Στο στιγμιότυπο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η  επιχειρηματίας και influencer ποζάρει, φορώντας μαύρα δερμάτινα εσώρουχα και ένα λευκό μπουρνούζι, ενώ κρατάει μια κλακέτα. Στο πλευρό της στέκεται η Charli XCX, η οποία πρωταγωνιστεί στο φιλμ, με εξίσου σέξι εμφάνιση. «Ανυπομονώ να σας δω στους κινηματογράφους», έγραψε η Κάιλι Τζένερ στη συνοδευτική λεζάντα. 

Η Κάιλι Τζένερ και η Charli XCX με μαύρα εσώρουχα στα γυρίσματα της ταινίας The Moment

Η ταινία The Moment ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία.

Το σενάριο του υπογράφουν ο Έινταν Ζαμίρι, ο οποίος πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στην ταινία «Marty Supreme», και ο Μπέρτι Μπράντες, ενώ η μουσική φέρει την υπογραφή του A.G. Cook.

