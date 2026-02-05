Η Κλόε Καρντάσιαν δήλωσε πως δεν φοβάται τον θάνατο: Ξέρω πού πηγαίνω και ανυπομονώ
Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μακάβριο, διευκρίνισε η 41χρονη τηλεπερσόνα
Όχι φόβο, ενθουσιασμό προκαλεί η ιδέα του θανάτου στην Κλόε Καρντάσιαν. Η 42χρονη τηλεπερσόνα μοιράστηκε τις σκέψεις της γύρω από το αναπόφευκτο τέλος στο νέο επεισόδιο του podcast της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την τρομοκρατεί.
Η Καρντάσιαν είχε καλεσμένη στο «Khloé In Wonder Land» την παρουσιάστρια της εκπομπής της αμερικανικής τηλεόρασης«Long Island Medium», Τερέζα Καπούτο, και συζήτησαν για τον θάνατο.
«Δεν φοβάμαι καθόλου τον θάνατο», δήλωσε η 41χρονη τηλεπερσόνα. «Ξέρω πού πηγαίνω. Ανυπομονώ να πάω εκεί, αλλά όχι με την έννοια ότι θα έκανα κακό στον εαυτό μου. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μακάβριο. Απλώς ξέρω ότι θα είναι ένα τόσο όμορφο μέρος και ότι θα είμαι μαζί με όλους τους αγαπημένους μου», πρόσθεσε.
Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα που τη φοβίζει σχετικά με τη στιγμή που θα φύγει από τη ζωή. «Το να αφήσω τα παιδιά μου και τους ανθρώπους που αγαπώ», εξομολογήθηκε. «Αυτό θα ήταν», είπε. «Κατά τα άλλα, αισθάνομαι καλά. Εκεί πάνω είμαι εντάξει, είμαι ήρεμη».
Η Κλόε Καρντάσιαν είχε αναφερθεί στο παρελθόν μέσα από το podcast της στον θάνατο και πιο συγκεκριμένα στην απώλεια του πατέρα της, όταν ρωτήθηκε ποια ήταν «η πιο καθοριστική στιγμή που άλλαξε τη ζωή της». Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν πέθανε το 2003, σε ηλικία 59 ετών, μόλις δύο μήνες μετά τη διάγνωση με καρκίνο του οισοφάγου.
«Πιθανότατα ο θάνατος του πατέρα μου. Και νομίζω ότι ήταν — προφανώς — το πιο τραυματικό πράγμα για οποιονδήποτε. Αλλά εγώ ήμουν 19, ο αδελφός μου 16, και για εμάς τους δύο ήταν πραγματικά τραυματικό», είχε πει αναφερόμενη στον εαυτό της και στον αδελφό της, Ρομπ. «Ήμασταν πολύ μαζί, οπότε ξέρω τι ζήσαμε από κοινού».
Την περίοδο του πένθους δεν μπορούσε να βρει καμία θετική πτυχή στον θανάτου του. «Εκείνη τη στιγμή δεν πιστεύεις ότι μπορεί να βγει κάτι θετικό από αυτό, αλλά αργότερα συνειδητοποιείς ότι μας έμαθε να είμαστε υπεύθυνοι, να βρούμε δουλειές και να σταθούμε στα δικά μας πόδια. Βασιζόμασταν πολύ στον πατέρα μου», είχε εξομολογηθεί.
«Όταν πέθανε, δεν είχαμε πια αυτό το προνόμιο να βασιζόμαστε πάνω του και έτσι αυτό μας έκανε πραγματικά δυνατούς, σωστούς και υπεύθυνους ανθρώπους», είχε καταλήξει.
