Επικό βίντεο της Σενεγάλης για την ανακοίνωση της αποστολής του Μουντιάλ 2026
Η ομοσπονδία της Σενεγάλης έκλεψε την παράσταση με τον απίστευτο τρόπο που επέλεξε να ανακοινώσει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου

Με μια παραγωγή που θα τη ζήλευαν και οι κορυφαίες ομοσπονδίες του κόσμου, η Σενεγάλη έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των εκλεκτών του Παπέ Τιάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το βίντεο που συνδυάζει την κουλτούρα της χώρας με το Μουντιάλ εμπεριέχει και λίγο από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (που της αφαίρεσε η αφρικανική συνομοσπονδία, αλλά η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS) καθώς εμφανίζεται το χρυσό μετάλλιο.

Ο Τιαό δεν επεφύλασσε εκπλήξεις στις κλήσεις του με τον Σαντιό Μανέ (δεν είχε αγωνιστεί το 2022 λόγω τραυματισμού) να ξεχωρίζει και να πλαισιώνεται απ' όλους τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του Copa Africa.



Αναλυτικά η αποστολή:
Τερματοφύλακες: Εντουάρντ Μεντί, Μορί Ντιό, Γεχβάν Ντιουφ

Αμυντικοί: Κρεπίν Ντιατά, Αντουάν Μεντί, Καλιντού Κουλιμπαλί, Ελ Χάτζι Μαλίκ Ντιουφ, Μαμαντού Σαρ, Μούσα Νιακατέ, Μουσταφά Μπόου, Αμπντουλάι Σεκ, Ισμαΐλ Γιάκομπς, Ιλάι Καμαρά

Μέσοι: Ιντρίσα Γκέιγ, Παπέ Γκέιγ, Λαμίν Καμαρά, Χαμπίμπ Ντιαρά, Πατέ Σις, Παπέ Σαρ, Μπάρα Εντιαγέ

Επιθετικοί: Σαντιό Μανέ, Ισμαΐλα Σαρ, Ιλινάμ Εντιαγέ, Ασάν Ντιαό, Ιμπραΐμ Εμπάιγ, Νίκολας Τζάκσον, Μπαμπά Ντιένγκ, Σερίφ Εντιαγιέ

