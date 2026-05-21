Μαρμάρινη προτομή της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών εντοπίστηκε σε παραλία του Αλικάντε κατά τη διάρκεια εργασιών, βίντεο

📢💣 Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 🧵👇 pic.twitter.com/DjPLaJKVkF — César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) May 20, 2026



«Η προτομή ειναι επηρεασμένη από την ελληνιστική περίοδο»



Εντοπίστηκαν επίσης θεμέλια κατοικιών και δωματίων από παραθαλάσσια ρωμαϊκή έπαυλη

Η νεοανακαλυφθείσα κεφαλή έχει ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78 εκατοστά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα ήταν τοποθετημένη πάνω σε βάση μέσα σε κατοικίες Ρωμαίων πατρικίων, αν και αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις για την επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας.Από την πλευρά του, ο επικεφαλής ολοκληρωμένης πολιτιστικής κληρονομιάς ανέφερε ότι «η προτομή παρουσιάζει κόμμωση επηρεασμένη από την ελληνιστική περίοδο, με κυματιστά μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω και χωρίστρα στη μέση, ακολουθώντας το εξιδανικευμένο πρότυπο αναπαραστάσεων θεοτήτων όπως η ελληνική Αφροδίτη ή η ρωμαϊκή Venus».Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εποχή του αυτοκράτορα Augustus, από το 27 π.Χ. έως το 19 μ.Χ., σηματοδότησε μεγάλη επέκταση των συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και την περίοδο της Pax Romana και μιας ιδιαίτερα έντονης πολιτιστικής άνθησης.«Σε αυτό το πλαίσιο, η θεά Venus θεωρούνταν μητέρα του ρωμαϊκού λαού και συμβόλιζε τον έρωτα, την ομορφιά και τη γονιμότητα», σημείωσε.Το πολιτιστικό τμήμα του δήμου ανέφερε ακόμη ότι η ρωμαϊκή παρουσία στην περιοχή εκτείνεται από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών έχουν επίσης εντοπιστεί θεμέλια κατοικιών και δωματίων που ανήκαν σε παραθαλάσσια ρωμαϊκή έπαυλη, καθώς και πολυάριθμα κεραμικά ευρήματα, ορισμένα εκ των οποίων διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση, μαζί με νομίσματα της εποχής.Η παραλία επρόκειτο να επαναλειτουργήσει εγκαίρως για την κορύφωση της θερινής περιόδου, ωστόσο η επαναλειτουργία της αναβλήθηκε εξαιτίας της σημαντικής αρχαιολογικής ανακάλυψης.