Μαρμάρινη προτομή της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών εντοπίστηκε σε παραλία του Αλικάντε κατά τη διάρκεια εργασιών, βίντεο
Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ήδη ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της ρωμαϊκής εποχής στην περιοχή, χρονολογείται μεταξύ του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ.
Μια μαρμάρινη κεφαλή ηλικίας περίπου 2.000 ετών εντοπίστηκε σε παραλία της Ισπανίας, με τους αρχαιολόγους να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως ένα από τα σημαντικότερα γλυπτικά ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου, με επιρροές από την αντίστοιχη ελληνιστική, που έχουν βρεθεί ποτέ στην περιοχή του Αλικάντε, ενώ φέρεται να απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη.
Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ιστορικό εύρημα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων έργων ανάπλασης στην δημοφιλή παραλία Αλμαδράμπα του Αλικάντε. Εργάτες που εντόπισαν το κομμάτι λευκού μαρμάρου ειδοποίησαν ειδικούς, οι οποίοι, αφού έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η κεφαλή χρονολογείται από την περίοδο της Ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μεταξύ του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ.
Η λευκή μαρμάρινη κεφαλή, η οποία σύμφωνα με τους αρχαιολόγους ενδέχεται να απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη ή τη ρωμαϊκή θεότητα Αφροδίτη/Venus, διατηρείται σχεδόν άθικτη, με μοναδική εμφανή φθορά ένα μικρό χτύπημα στη μύτη.
Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου δήλωσε: «Ενδέχεται να μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ρωμαϊκής γλυπτικής στην ιστορία του Αλικάντε και της επαρχίας».
Μετά την ανακάλυψη, οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία Λα Αλμαδράμπα διακόπηκαν προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή.
Η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογική ζώνη εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια, μετά την ανακάλυψη, το 2009, των υπολειμμάτων ρωμαϊκής έπαυλης που συνδεόταν με την αρχαία πόλη Lucentum.
Αναφερόμενος στη ρωμαϊκή έπαυλη, ο πολιτιστικός αξιωματούχος δήλωσε: «Πρέπει να ήταν η κατοικία κάποιου εξέχοντος Ρωμαίου πολίτη».
Από τα σημαντικότερα ευρήματα ρωμαϊκής γλυπτικής στο ΑλικάντεΟι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πολιτιστική και ιστορική αξία του ευρήματος είναι ανυπολόγιστη. Το δημοτικό συμβούλιο του Αλικάντε χαρακτήρισε την προτομή ως «ρωμαϊκή κεφαλή μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας και εξαιρετικής κατάστασης διατήρησης», ενώ οι αρχαιολόγοι θεωρούν ήδη ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της ρωμαϊκής εποχής στην περιοχή.
Διακόπηκαν προσωρινά οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία
📢💣 Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 🧵👇 pic.twitter.com/DjPLaJKVkF— César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) May 20, 2026
Η νεοανακαλυφθείσα κεφαλή έχει ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78 εκατοστά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα ήταν τοποθετημένη πάνω σε βάση μέσα σε κατοικίες Ρωμαίων πατρικίων, αν και αναμένονται περαιτέρω εξετάσεις για την επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας.
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής ολοκληρωμένης πολιτιστικής κληρονομιάς ανέφερε ότι «η προτομή παρουσιάζει κόμμωση επηρεασμένη από την ελληνιστική περίοδο, με κυματιστά μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω και χωρίστρα στη μέση, ακολουθώντας το εξιδανικευμένο πρότυπο αναπαραστάσεων θεοτήτων όπως η ελληνική Αφροδίτη ή η ρωμαϊκή Venus».
«Η προτομή ειναι επηρεασμένη από την ελληνιστική περίοδο»
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εποχή του αυτοκράτορα Augustus, από το 27 π.Χ. έως το 19 μ.Χ., σηματοδότησε μεγάλη επέκταση των συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και την περίοδο της Pax Romana και μιας ιδιαίτερα έντονης πολιτιστικής άνθησης.
«Σε αυτό το πλαίσιο, η θεά Venus θεωρούνταν μητέρα του ρωμαϊκού λαού και συμβόλιζε τον έρωτα, την ομορφιά και τη γονιμότητα», σημείωσε.
Το πολιτιστικό τμήμα του δήμου ανέφερε ακόμη ότι η ρωμαϊκή παρουσία στην περιοχή εκτείνεται από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών εργασιών έχουν επίσης εντοπιστεί θεμέλια κατοικιών και δωματίων που ανήκαν σε παραθαλάσσια ρωμαϊκή έπαυλη, καθώς και πολυάριθμα κεραμικά ευρήματα, ορισμένα εκ των οποίων διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση, μαζί με νομίσματα της εποχής.
Εντοπίστηκαν επίσης θεμέλια κατοικιών και δωματίων από παραθαλάσσια ρωμαϊκή έπαυλη
Η παραλία επρόκειτο να επαναλειτουργήσει εγκαίρως για την κορύφωση της θερινής περιόδου, ωστόσο η επαναλειτουργία της αναβλήθηκε εξαιτίας της σημαντικής αρχαιολογικής ανακάλυψης.
