Νίκησαν τον καρκίνο και μίλησαν ανοικτά για τη μάχη που έδωσαν - Καλλιτέχνες στέλνουν το δικό τους μήνυμα αισιοδοξίας

Πιο αναλυτικά, είχε πει στην εκπομπή «Breakfast@Star»: «Είναι η στιγμή που λες ''και τώρα τι''. Δεν ξέρεις αν θα πάει καλά ή δεν θα πάει, αν θα υπάρχει ζωή από εδώ και πέρα. Μου είχαν πει ότι είναι από τις περιπτώσεις που ο καρκίνος είναι θεραπεύσιμος. Στο στάδιο που ήμουν, ήταν διαχειρίσιμο, όλα ήταν υπέρ μου. Θα πρέπει να κλείσω πενταετία όμως, για να πω ότι κάπως ηρεμώ. Κάθε πρωί ξυπνάω και νιώθω καλά, Ένα πράγμα έχει πια σημασία για εμένα, το σήμερα. Δεν κάνω όνειρα μακροπρόθεσμα, κοιτάζω πολύ κοντινά».

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία του από την περίοδο που είχε υποβληθεί σε χημειοθεραπείες και δήλωσε: «Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα πονούσε μόνο του».



