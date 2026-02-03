Ναταλία Λιονάκη: Δεν μου μίλησε ποτέ για μοναχισμό, εμένα τρία χρόνια με κορόιδευε, είπε η μητέρα της
Ήταν εγωίστρια, δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί, τόνισε η μητέρα της πρώην ηθοποιού
Σε ένα νέο ξέσπασμα προχώρησε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την περίπτωση της 21χρονης Βραζιλιάνας Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο που εγκατέλειψε το μόντελινγκ και την κοσμική ζωή για να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού.
Η Τζένη Λιονάκη τόνισε σε δηλώσεις της ότι η κόρη της δεν είχε μοιραστεί μαζί της την απόφασή της να γίνει μοναχή. Αντιθέτως, την κορόιδευε, όπως υποστήριξε, επί τρία χρόνια, ενώ επέλεξε να της το ανακοινώσει τηλεφωνικώς. Πλέον δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η αγκαλιά της είναι ακόμη ανοιχτή για την πρώην ηθοποιό.
Μιλώντας στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη είπε: «Μόνο μοναχική δεν είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη χαρακτηρίζουν έτσι αφού ζουν σε κοινόβια. Μοναχός είναι ένας άνθρωπος που είναι μόνος του. Μόνος του τρώει, μόνος του κοιμάται, μόνος του προσεύχεται. Αυτός είναι μοναχός».
Την απόφασή της να γίνει μοναχή η Ναταλία Λιονάκη, που εδώ και χρόνια πορεύεται με το όνομα Φεβρωνία, τη μοιράστηκε με τη μητέρα της μέσω τηλεφώνου στη γιορτή της τελευταίας: «Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί η κόρη μου δεν μου μίλησε ποτέ για μοναχισμό. Δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει μοναχή. Εμένα με πήρε στη γιορτή μου, παραμονή Χριστουγέννων, και αντί να μου πει χρόνια πολλά, με πήρε να μου ανακοινώσει πως θα γίνει καλόγρια. Της λέω: ''Το σκέφτηκες καλά; Αυτή είναι η απόφασή σου;''. Λέει ''ναι'' και της είπα να είναι πάντα καλά».
Στη συνέχεια, σημείωσε: «Δεν προσπάθησα να της δώσω άλλη οπτική, όταν μου ανακοίνωσε την απόφασή της. Γιατί το είχα καταλάβει. Εκείνη το αρνιόταν και με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό. Γιατί ποτέ δεν μου έλεγε ψέματα. Της είχα μάθει πάντα να λέει την αλήθεια κι ας ήταν κι εις βάρος της. Υπάρχει η συγγνώμη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα».
Όπως ανέφερε, το μόνο πράγμα που είχε ζητήσει από την κόρη της ήταν να μην την κάνει να ντραπεί. «Ήταν εγωίστρια. Δεν ήθελε να κάνω άλλο παιδί. Ήθελε να με έχει μόνο αυτή. Όταν έδινα ρούχα και πράγματα σε άλλα παιδάκια, επειδή είχε μεγαλώσει, αντιδρούσε και μου έλεγε: ''Τα δικά μου πράγματα, δεν θα τα δίνεις''. Όχι, δεν ήταν έτσι μικρή, όπως λέτε. Εγώ ήμουν δίπλα της μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο. Εγώ την πήγαινα στο πανεπιστήμιο, εγώ πήγαινα και την έπαιρνα. Όταν μπήκε στο Εθνικό της λέω: «Κοίταξε, τώρα είσαι υπεύθυνη εσύ για τη Ναταλία. Ένα ζητάω από σένα. Αυτό είχα ζητήσει μόνο. Μη με κάνεις να ντραπώ ποτέ για εσένα''», πρόσθεσε.
Ακολούθως, η Τζένη Λιονάκη εξομολογήθηκε πως δεν είναι σίγουρη, αν θα μπορούσε να αγκαλιάσει το παιδί της, αν αντικρίζοντάς το, δεν το αναγνώριζε. «Δεν ξέρω αν η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή. Ανάλογα τι θα δω μπροστά μου. Θα δω την κόρη μου μπροστά μου ή κάτι άλλο; Δεν μπορώ να αγκαλιάσω μία γυναίκα που δεν θα τη γνωρίζω. Πήγε, λέει, σε ορφανοτροφείο στην Κένυα. Γιατί, εδώ δεν έχουμε ορφανοτροφεία; Εδώ δεν έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια; Εγώ βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα. Ίσως, η πολλή αγάπη και η φροντίδα μου… Δεν ξέρω», συμπλήρωσε.
«Εμένα τρία χρόνια, με κορόιδευε. Και ξαφνικά τηλεφωνικώς μου είπε άντε γεια; Δεν το δέχομαι αυτό», κατέληξε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.
Αν και δεν την έκανε να νιώσει ποτέ ντροπή, δεν την έκανε να νιώσει περηφάνια με την απόφασή της να ακολουθήσει τον μοναχισμό: «Δεν μου είχε δώσει ποτέ δικαίωμα να ντραπώ. Αλλά δεν είμαι και περήφανη γι’ αυτό που κάνει. Εγώ νομίζω πως δεν ήταν επιλογή της. Δεν έχω προσπαθήσει να έρθω σε επικοινωνία μαζί της. Εγώ δεν άλλαξα ούτε τηλέφωνο, ούτε διεύθυνση».
