Ήρθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη το θαλάσσιο drone; Τα δύο σενάρια για την προέλευσή του
Νέα τροπή στη διερεύνηση της προέλευσης του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε σε σπηλιά, στη Λευκάδα δίνει ο ιστότοπος Politico, την ώρα που ειδικό κλιμάκιο επεξεργάζεται το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, στον Σκαραμαγκά.
Επικαλούμενος «Έλληνες αξιωματούχους», ο γνωστός ιστότοπος παρουσιάζει δύο «κύρια σενάρια» ως προς την προέλευσή του, επισημαίνοντας σχετικά πως «τα δύο κύρια σενάρια που διερευνώνται είναι είτε ότι το drone έπεσε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο είτε ότι εκτοξεύτηκε από ουκρανική βάση στη Μισράτα, στη δυτική Λιβύη».
Την ίδια στιγμή, πηγές με βαθιά γνώση των γεγονότων στέκονται στις «ομοιότητες» που εμφανίζει το θαλάσσιο drone με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, μειώνοντας τις πιθανότητες να πρόκειται για σκάφος τύπου Magura.
Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους (μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ), είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιονίου, όπως αλιευτικά, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, η αναγνώριση – επιτήρηση των οποίων δεν είναι αρμοδιότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν εστιάζουν στην περιοχή του Ιονίου.
Με αυτά τα δεδομένα, το θέμα του θαλάσσιου drone έθεσε χθες εις γνώση των ομολόγων του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέροντας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ πως πρόκειται για ουκρανικό μη επανδρωμένο όχημα επιφανείας.
Όπως είπε ο κ. Δένδιας, «θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου - παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού υπουργού Άμυνας- για τα δεδομένα σχετικά με το drone που «ψαρέψαμε» στην Ελλάδα, είναι ουκρανικό», συμπληρώνοντας ότι «η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας». «Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα» κατέληξε ο Νίκος Δένδιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Εθνικής Άμυνας αντέτεινε πως θα διερευνήσει την υπόθεση, για να επανέλθει, την στιγμή που το θαλάσσιο drone εξετάζεται από κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να γίνει σαφές ποιοι ήταν οι επιχειρησιακοί στόχοι, αλλά και οι χειριστές του.
Από πλευράς του Κιέβου, πάντως «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρξουν σχετικά αιτήματα από αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες ο Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Politico, την ώρα που ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε τον τόνο της στάσης της Αθήνας απέναντι στο συμβάν, ξεκαθαρίζοντας προς πάσα κατεύθυνση πως «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας».
Ποινικές ευθύνεςΕν τω μεταξύ, μόλις οι Ένοπλες Δυνάμεις ολοκληρώσουν την σύνταξη του πορίσματος από την εξέταση του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) που βρίσκεται σε εξέλιξη, τότε αναμένεται να διαβιβάσουν το σχετικό πόρισμα στο Λιμενικό. Στην συνέχεια, το Λιμενικό θα διαβιβάσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το πόρισμα στον Εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ως προς την παρουσία οπλισμένου με εκρηκτικά θαλάσσιου drone, σε περιοχή κοντά στη Λευκάδα.
