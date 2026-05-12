Eurovision 2026: Εντυπωσίασε η Φινλανδία στον Α΄Ημιτελικό, δείτε βίντεο με το απόλυτο φαβορί
Ο Pete Parkkonen ερμήνευσε το τραγούδι Liekinheitin, με τη Linda Lampenius να τον συνοδεύει live επί σκηνής με το βιολί της
Η Φινλανδία που από την πρώτη στιγμή κέρδισε τον τίτλο του φαβορί ανέβηκε στη σκηνή του Α' Ημιτελικού της Eurovision. Ο Pete Parkkonen ερμήνευσε το τραγούδι Liekinheitin, με τη Linda Lampenius να τον συνοδεύει με το live βιολί της, σπάζοντας τους κανόνες μετά από τριάντα περίπου χρόνια.
Η καταξιωμένη βιολίστρια εμφανίστηκε μόνη σε μια άδεια σκηνή που θύμιζε ορχήστρα σε αποσύνθεση, δημιουργώντας ένα σκηνικό μυστηρίου με τη χρήση φωτιάς να συμβολίζει πώς η τέχνη μπορεί να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της. Γύρω της βρίσκονταν αναποδογυρισμένες καρέκλες και άδεια αναλόγια. Η ατμόσφαιρα, άλλαξε όταν η κάμερα στράφηκε προς το εξομολογητήριο, όπου την εμφάνιση του έκανε ο Pete Parkkonen.
Σε μία στιγμή ανατροπής, που έμοιαζε με σπριντ, η Linda Lampenius άφησε τη θέση της και έτρεξε προς το πίσω μέρος της σκηνής για να επανενωθεί με τον Pete Parkkonen.
Οι συνεχείς εναλλαγές πλάνων και η ένταση του κομματιού δημιούργησαν μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές του πρώτου ημιτελικού. Η σκηνή «ντύθηκε» με σκοτεινή pop-rock αισθητική, με έντονα κόκκινα και πορτοκαλί φώτα να δημιουργούν εικόνες φωτιάς και έκρηξης, ενώ οι καπνοί και τα δυναμικά LED έδιναν την αίσθηση ότι η αρένα φλεγόταν.
Δείτε βίντεο
