Δένδιας για τα 44 χρόνια από το θάνατο της Κυράς της Ρω: Διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα
Ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα 44 χρόνια από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη
Σαράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Δέσποινα Αχλαδιώτη, της γυναίκας που έγινε σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού, η οποία έμεινε στην ιστορία για την καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας στο ακριτικό νησί της Ρω.
Με αφορμή την επέτειο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ.
«44 χρόνια από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την Κυρά της Ρω στις άκρες του Αιγαίου, παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην Πατρίδα», έγραψε ο υπουργός.
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
44 χρόνια από τον θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την Κυρά της #Ρω στις άκρες του Αιγαίου, παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην Πατρίδα. pic.twitter.com/wJWynXo3eQ— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 13, 2026
