Συνθήματα κατά του Ισραήλ στον ημιτελικό της Eurovision, συνελήφθη διαδηλωτής μέσα στην αρένα, δείτε βίντεο
Θεατές φώναζαν «Σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ - Μικρή αντιισραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης - Στον τελικό του Σαββάτου ο  Νόαμ Μπετάν

Συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και αποδοκιμασίες ακούστηκαν το βράδυ της Τρίτης κατά την εμφάνιση της ισραηλινής συμμετοχής στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, σε μια διοργάνωση που διεξάγεται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έντονη πολιτική φόρτιση λόγω του πολέμου στη Γάζα. Παράλληλα, ένας διαδηλωτής συνελήφθη μέσα στην αρένα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ.

Συνθήματα και σημαίες κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Κατά την εμφάνιση του Ισραηλινού εκπροσώπου Νόαμ Μπετάν στη σκηνή της Wiener Stadthalle, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Stop the genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία») από μέρος του κοινού.



Η συμμετοχή του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας και συνεχιζόμενων αντιδράσεων γύρω από την παρουσία της χώρας στον διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θεατές μέσα στην αρένα κρατούσαν ισραηλινές σημαίες, ενώ διακρινόταν επίσης και παλαιστινιακή σημαία.

Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF, που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση, είχε ανακοινώσει πριν από την έναρξη των ημιτελικών ότι δεν θα απαγορεύσει την παρουσία παλαιστινιακών σημαιών στον χώρο ούτε θα λογοκρίνει αποδοκιμασίες από το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό, ένας διαδηλωτής υπέρ της Παλαιστίνης συνελήφθη μέσα στην αρένα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό ή τις συνθήκες της επέμβασης των αρχών.

Πέντε χώρες απέχουν από τη Eurovision


Η φετινή Eurovision διεξάγεται στη σκιά της αποχής πέντε χωρών από τον διαγωνισμό. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία είχαν αποφασίσει από πέρυσι να αποχωρήσουν από τη διοργάνωση, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα αλλά και μετά τις αποκαλύψεις για αθέμιτες πρακτικές ψηφοφορίας στον διαγωνισμό του 2025.

Ο Νόαμ Μπετάν εμφανίστηκε στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Michelle» και κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.



Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι προετοιμαζόταν για ενδεχόμενες αποδοκιμασίες, ζητώντας από την ομάδα του να τον γιουχάρει κατά τη διάρκεια των προβών.

Noam Bettan - Michelle (LIVE) | Israel 🇮🇱 | First Semi-Final | Eurovision 2026


Μικρές και μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη Βιέννη

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό πραγματοποιήθηκε μικρή αντιισραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης, που οργανώθηκε από την ομάδα Palestine Solidarity Austria.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη συγκέντρωση συμμετείχαν περίπου δώδεκα άτομα, τα οποία φώναζαν συνθήματα όπως «No stage for genocide» («Καμία σκηνή για τη γενοκτονία») και κρατούσαν πλακάτ ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό.

Οι διαδηλωτές είχαν τοποθετήσει επίσης μικρά συμβολικά φέρετρα με φωτογραφίες παιδιών, αναφέροντας ότι εκπροσωπούν παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

Για την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη Βιέννη, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν εκατοντάδες άτομα. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί και μικρή φιλοϊσραηλινή συγκέντρωση για την Πέμπτη.
