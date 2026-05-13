Ο Ίαν ΜακΚέλεν εύχεται να είχε κάνει παιδιά
Μετανιωμένος που δεν απέκτησε παιδιά παρουσιάστηκε ο Ίαν ΜακΚέλεν, σημειώνοντας πως εύχεται να είχε κάνει στο παρελθόν.
Ο 86χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», μίλησε στο Attitude Magazine για τις προσωπικές του επιλογές και το ενδεχόμενο πατρότητας, αναγνωρίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν απέκτησε παιδιά, διατηρεί στενούς δεσμούς με νεότερους ανθρώπους στη ζωή του.
Ο Ίαν ΜακΚέλεν απαντώντας στο ερώτημα αν μετανιώνει που δεν απέκτησε παιδιά, απάντησε χαρακτηριστικά: «Τώρα εύχομαι να είχα παιδιά. Έχω όμως νέους ανθρώπους που μου επιτρέπεται να τους ασκώ κριτική, να είμαι φίλος τους και να τους αγαπώ. Δεν χρειάζεται να προέρχονται από εσένα για να νιώθεις ότι είναι οικογένειά σου. Είμαι μέρος μιας πολύ μεγάλης οικογένειας».
Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός, ο οποίος αποκάλυψε δημόσια τη σεξουαλικότητά του σε ηλικία 48 ετών, μίλησε για τον γάμο των ομοφυλόφιλων: «Παλιά έλεγα ότι το μόνο πλεονέκτημα του να είσαι γκέι ήταν ότι δεν χρειαζόταν να παντρευτείς. Και όταν ξεκινήσαμε το Stonewall, δεν είχαμε ποτέ πρόθεση να πιέσουμε υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων. Δεν πιστεύαμε ότι ήταν απαραίτητος και κάποιοι θεωρούσαν ότι ολόκληρη η ιδέα ήταν να αμφισβητηθεί ο θεσμός του γάμου», είπε.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στον ρόλο του Γκάνταλφ σε νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με προσωρινό τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν στη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2027.
Μιλώντας για τον εμβληματικό χαρακτήρα, δήλωσε: «Μία από τις μεγάλες χαρές του να έχω υποδυθεί τον Γκάνταλφ είναι ότι, περπατώντας στον δρόμο, μικρά παιδιά τρέχουν να με χαιρετήσουν γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συνάντησαν τον Γκάνταλφ. Μερικές φορές τους λέω “δεν είμαι ο Γκάνταλφ”, και το καταλαβαίνουν, όπως κι εγώ καταλάβαινα όταν έβλεπα τον Άγιο Βασίλη ότι δεν ήταν ο πραγματικός. Ο αληθινός Γκάνταλφ βρίσκεται ακόμα στη Μέση Γη». «Θα τον συναντήσω ξανά σύντομα. Θα τον γνωρίσω πάλι στη νέα ταινία της Μέσης Γης», ππρόσθεσε ακόμη.
