Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν μέσω πτήσης προς το Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ
Πτήση Αεροσκάφος Βρετανός Σύζυγος Ηράκλειο

Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν μέσω πτήσης προς το Ηράκλειο

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στο ανήλικο παιδί του ζευγαριού

Βρετανός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία εν μέσω πτήσης προς το Ηράκλειο
Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από Βρετανία προς Ηράκλειο Κρήτης, την Τρίτη, όταν ένας 39χρονος Βρετανός επιβάτης άρχισε να γίνεται επιθετικός προς τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, μαζί με τον 39χρονο και την 37χρονη σύζυγό του ήταν το το παιδί τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όμως ο 39χρονος έγινε επιθετικός και απειλητικός προς την 37χρονη.

Από την πλευρά του το πλήρωμα του αεροσκάφους προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οπότε αστυνομικοί του Α.Τ. αερολιμένα συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό.

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης