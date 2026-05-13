Φεστιβάλ Καννών 2026: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Πίτερ Τζάκσον

Οι δηλώσεις της Τζέιν Φόντα και της Γκονγκ Λι

Σε αντίθεση με την περσινή τελετή, κατά την οποία ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να καλέσει σε διαμαρτυρίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η φετινή βραδιά κινήθηκε σε σαφώς πιο χαμηλούς πολιτικούς τόνους.

Η Γκονγκ Λι, αριστερά, και η Τζέιν Φόντα κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

«Αυτά τα ταξίδια στις Κάννες ήταν επαναστατικά για μένα», δήλωσε.Η Γκονγκ Λι, μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της Κίνας, τόνισε ότι το φεστιβάλ «μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε μεταξύ μας».«Η Τζέιν έρχεται από τη Δύση, εγώ από την Ανατολή. Απόψε στεκόμαστε μαζί εδώ. Αυτή είναι η μαγεία των Καννών», είπε χαρακτηριστικά.Η Τζέιν Φόντα, γνωστή και για την πολιτική και ακτιβιστική της δράση, έκανε τη μοναδική σαφή πολιτική αναφορά της βραδιάς, μιλώντας για τον κινηματογράφο ως μορφή αντίστασης.«Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης, καθώς αφηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό», δήλωσε.Και πρόσθεσε: «Πιστεύω στη δύναμη των φωνών, των φωνών στην οθόνη, εκτός οθόνης και σίγουρα των φωνών στον δρόμο, ειδικά τώρα. Ας γιορτάσουμε την τόλμη, την ελευθερία και την αδάμαστη πράξη της δημιουργίας».Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Χάιντι Κλουμ, η Τζόαν Κόλινς και η Ινδή σταρ Άλια Μπατ.Παρούσα ήταν επίσης η κριτική επιτροπή του φετινού φεστιβάλ, στην οποία συμμετέχουν οι υποψήφιοι για Όσκαρ ηθοποιοί Ντέμι Μουρ και Στέλαν Σκάρσγκαρντ.Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας έναρξης «La Vénus électrique» του Πιέρ Σαλβαντορί.