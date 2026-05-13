Φεστιβάλ Καννών 2026: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Πίτερ Τζάκσον
Ο δημιουργός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του, ενώ η τελετή έναρξης κινήθηκε σε πιο χαμηλούς πολιτικούς τόνους σε σχέση με πέρυσι
Με την απονομή Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον και με παρουσίες μεγάλων ονομάτων του διεθνούς κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η τελετή έναρξης του 79ου Φεστιβάλ Καννών. Η Κινέζα ηθοποιός Γκονγκ Λι και η Αμερικανίδα Τζέιν Φόντα κήρυξαν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης, η οποία φέτος ξεκίνησε με αισθητά πιο ήπιους πολιτικούς τόνους σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.
Το βραβείο απένειμε στον 64χρονο σκηνοθέτη ο Ελάιτζα Γουντ, πρωταγωνιστής της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», ο οποίος θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε πως θα ενσάρκωνε τον Φρόντο.
«Η ημέρα που έμαθα ότι πήρα τον ρόλο χώρισε τη ζωή μου σε πριν και μετά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος του οποίου η ζωή άλλαξε χάρη στον Πίτερ Τζάκσον».
Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης ευχαρίστησε το φεστιβάλ για «αυτό το θαυμαστό βραβείο», σημειώνοντας πως ποτέ δεν πίστευε ότι θα κέρδιζε Χρυσό Φοίνικα.
«Ο Χρυσός Φοίνικας είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα κέρδιζα, επειδή δεν κάνω ταινίες τύπου Χρυσού Φοίνικα», είπε με χιούμορ.
«Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο», ανέφερε.
Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε τελικά απόλυτα επιτυχημένη, καθώς η τριλογία απέσπασε συνολικά 17 Όσκαρ και σημείωσε έσοδα σχεδόν τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.
Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε ακόμη στις δύο σημαντικές εμπειρίες του στο Φεστιβάλ Καννών: την παρουσίαση της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας «Bad Taste» το 1987, αλλά και την επιστροφή του το 2001 με υλικό από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».
Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Πίτερ ΤζάκσονΚεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος τιμήθηκε με Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του.
Η αναφορά στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»Ο Πίτερ Τζάκσον θυμήθηκε επίσης την παρουσία του στις Κάννες πριν από 25 χρόνια, όταν είχε παρουσιάσει αποσπάσματα από την πρώτη ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», προσπαθώντας να πείσει ένα κοινό που αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την απόφασή του να γυρίσει ολόκληρη την τριλογία ταυτόχρονα.
«Αυτά τα ταξίδια στις Κάννες ήταν επαναστατικά για μένα», δήλωσε.
Η Γκονγκ Λι, μία από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της Κίνας, τόνισε ότι το φεστιβάλ «μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε μεταξύ μας».
«Η Τζέιν έρχεται από τη Δύση, εγώ από την Ανατολή. Απόψε στεκόμαστε μαζί εδώ. Αυτή είναι η μαγεία των Καννών», είπε χαρακτηριστικά.
Η Τζέιν Φόντα, γνωστή και για την πολιτική και ακτιβιστική της δράση, έκανε τη μοναδική σαφή πολιτική αναφορά της βραδιάς, μιλώντας για τον κινηματογράφο ως μορφή αντίστασης.
«Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης, καθώς αφηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό», δήλωσε.
Και πρόσθεσε: «Πιστεύω στη δύναμη των φωνών, των φωνών στην οθόνη, εκτός οθόνης και σίγουρα των φωνών στον δρόμο, ειδικά τώρα. Ας γιορτάσουμε την τόλμη, την ελευθερία και την αδάμαστη πράξη της δημιουργίας».
Στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν μεταξύ άλλων η Χάιντι Κλουμ, η Τζόαν Κόλινς και η Ινδή σταρ Άλια Μπατ.
Παρούσα ήταν επίσης η κριτική επιτροπή του φετινού φεστιβάλ, στην οποία συμμετέχουν οι υποψήφιοι για Όσκαρ ηθοποιοί Ντέμι Μουρ και Στέλαν Σκάρσγκαρντ.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας έναρξης «La Vénus électrique» του Πιέρ Σαλβαντορί.
Οι δηλώσεις της Τζέιν Φόντα και της Γκονγκ ΛιΣε αντίθεση με την περσινή τελετή, κατά την οποία ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε χρησιμοποιήσει την ομιλία του για να καλέσει σε διαμαρτυρίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η φετινή βραδιά κινήθηκε σε σαφώς πιο χαμηλούς πολιτικούς τόνους.
