Απόρρητες εκθέσεις αμφισβητούν Τραμπ και Χέγκσεθ: Η Τεχεράνη έχει αποκαταστήσει 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά μήκος του Ορμούζ

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν, σύμφωνα με τους New York Times, ότι η Τεχεράνη διατηρεί το 70% των πυραύλων και των κινητών εκτοξευτών της - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ και τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ

Πιτ Χέγκσεθ. Σήμερα, περισσότερο από ένα μήνα μετά την τελευταία εκεχειρία που κήρυξε ο Τραμπ, έρχονται απόρρητες αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να παρουσιάσουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.



Σύμφωνα με τις νέες εκθέσεις, τις οποίες επικαλούνται οι New York Times, συνομιλώντας με πρόσωπα που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση, το Ιράν έχει ήδη ανακτήσει πρόσβαση στη μεγάλη πλειονότητα των πυραυλικών εγκαταστάσεων, των κινητών εκτοξευτών και των υπόγειων στρατιωτικών υποδομών του, παρά τα πλήγματα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης «Epic Fury».



Τεχεράνη φέρεται να έχει επαναφέρει σε λειτουργική κατάσταση 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις που διαθέτει κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Πρόκειται για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου και παραμένει σχεδόν αποκλεισμένη μετά την έναρξη των εχθροπραξιών και όσο ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή συμφωνία.



Οι εκθέσεις αναφέρουν ότι, παρά τις ζημιές που υπέστησαν ορισμένες εγκαταστάσεις, το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να χρησιμοποιεί κινητούς εκτοξευτές για τη μεταφορά πυραύλων σε άλλες τοποθεσίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατή ακόμη και η απευθείας εκτόξευση πυραύλων από τις ίδιες τις βάσεις. Μόλις τρεις εγκαταστάσεις στα







Σε λειτουργική κατάσταση το 70% των κινητών εκτοξευτών και του πυραυλικού οπλοστασίου Παράλληλα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν διατηρεί περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του και σχεδόν το 70% του πυραυλικού οπλοστασίου που διέθετε πριν από τον πόλεμο. Στο οπλοστάσιο αυτό περιλαμβάνονται βαλλιστικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και πύραυλοι κρουζ μικρότερης εμβέλειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον χερσαίων ή ναυτικών στόχων.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν έχει επίσης αποκαταστήσει την πρόσβαση σε περίπου 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται πλέον «μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές».



Κλείσιμο Ντόναλντ Τραμπ και του Πιτ Χέγκσεθ, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει ότι η στρατιωτική ισχύς του Ιράν είχε ουσιαστικά εξουδετερωθεί. Στις 9 Μαρτίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CBS ότι οι ιρανικοί πύραυλοι είχαν «διασκορπιστεί» και ότι η χώρα «δεν είχε κρατήσει τίποτα στρατιωτικό». Αντίστοιχα, ο Χέγκσεθ είχε αναφέρει σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο στις 8 Απριλίου ότι η επιχείρηση «Epic Fury» είχε καταστήσει το Ιράν «ανίκανο για μάχη για τα επόμενα χρόνια».





🇺🇸🇮🇷 Donald Trump: "Iran has 18-19% of their Missiles Left."



Ο Λευκός Οίκος επιμένει και κατηγορεί τα Media Ο Λευκός Οίκος επιμένει πάντως στη δημόσια γραμμή της κυβέρνησης. Η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς γνωρίζει πως «η σημερινή πραγματικότητα δεν είναι βιώσιμη» και πρόσθεσε ότι όποιος θεωρεί πως το Ιράν έχει ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες είναι είτε «εκτός πραγματικότητας είτε φερέφωνο» των Φρουρών της Επανάστασης.



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι λειτουργούν ως «γραφείο δημοσίων σχέσεων» του ιρανικού καθεστώτος, επειδή αμφισβητούν την επιτυχία της επιχείρησης.



Πρόβλημα με τα αμερικανικά αποθέματα Οι νέες αξιολογήσεις εντείνουν τις ανησυχίες στην Ουάσιγκτον για το ενδεχόμενο επανέναρξης των εχθροπραξιών, σε περίπτωση κατάρρευσης της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει εδώ και περίπου έναν μήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη καταναλώσει σημαντικό μέρος κρίσιμων αποθεμάτων πυρομαχικών, όπως πυραύλους Tomahawk, αναχαιτιστικά Patriot και πυραύλους ATACMS.



Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν περίπου 1.100 πυραύλους stealth μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, αριθμός που προσεγγίζει σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων αποθεμάτων. Παράλληλα, εκτοξεύθηκαν περισσότεροι από 1.000 πύραυλοι Tomahawk - περίπου δεκαπλάσιος αριθμός από την ετήσια παραγωγή του Πενταγώνου - καθώς και πάνω από 1.300 αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από δύο χρόνια παραγωγής με τους σημερινούς ρυθμούς.



Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, η αναπλήρωση αυτών των αποθεμάτων θα απαιτήσει χρόνια και όχι μήνες. Η Lockheed Martin παράγει σήμερα περίπου 650 αναχαιτιστικούς Patriot ετησίως και έχει ανακοινώσει σχέδια αύξησης της παραγωγής στους 2.000, ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι η αμυντική βιομηχανία δυσκολεύεται να επιταχύνει τόσο γρήγορα την παραγωγική της δυνατότητα.



Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει αγορές αμερικανικών πυρομαχικών για λογαριασμό της Ουκρανίας και φοβούνται ότι οι παραδόσεις μπορεί να καθυστερήσουν, εάν η Ουάσιγκτον χρειαστεί να αναπληρώσει τα δικά της στρατιωτικά αποθέματα ή να εμπλακεί εκ νέου σε σύγκρουση με το Ιράν.



Παρά τις ανησυχίες, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, διαβεβαίωσε σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «επαρκή πυρομαχικά για τις αποστολές που εκτελούν αυτή τη στιγμή».



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σον Πάρνελ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι ο στρατός διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για την εκτέλεση της αποστολής του. «Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις στρατιωτικές διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για την προστασία του λαού και των συμφερόντων μας», ανέφερε σε δήλωσή του στους Times.