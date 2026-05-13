Χάρης Βαρθακούρης για την εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Eurovision: Δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή
Ο Έλληνας εκπρόσωπος εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού
Αποθεωτικό ήταν το σχόλιο του Χάρη Βαρθακούρη για την εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Eurovision 2026, σημειώνοντας πως δεν έχει ενθουσιαστεί περισσότερο με άλλη ελληνική συμμετοχή.
Ο καλλιτέχνης ανέβηκε το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου στη σκηνή του Wiener Stadthalle, παρουσιάζοντας στη Βιέννη το «Ferto». Λίγο μετά την εμφάνισή του, ο Χάρης Βαρθακούρης έκανε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, τονίζοντας ότι στα χρόνια που παρακολουθεί τον μουσικό θεσμό, δεν τον έχει εκπλήξει περισσότερο άλλη ελληνική αποστολή. «Δεν έχω δει πιο όμορφη ελληνική συμμετοχή» έγραψε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.
Ο Ακύλας ξεχώρισε στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision μέσα από μια εντυπωσιακή σκηνική εμφάνιση με την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού. Στη σκηνή δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό σκηνικό με αισθητική videogame, το οποίο απέδιδε συμβολικά τα μηνύματα του τραγουδιού γύρω από τον υπερκαταναλωτισμό, ενώ στο πλευρό του καλλιτέχνη εμφανίστηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.
Δεν έχω δει ωραιότερη ελληνική συμμετοχή #eurovisiongr— Harry Varthakouris (@HarryVarth) May 12, 2026
