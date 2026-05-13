D3lta: Με το που βγήκαν τα ρεφρέν και έγινε αυτός ο χαμός στο TikTok κατάλαβα ότι το τραγούδι του Ακύλα είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision





Όσο για το εάν θα δηλώσει στο μέλλον συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο καλλιτέχνης δεν εμφανίστηκε αρνητικός, λέγοντας: « Aν είχα το κατάλληλο τραγούδι, θα δήλωνα ξανά συμμετοχή στην Eurovision. Τώρα, του χρόνου, θεωρώ πως είναι λίγο σύντομα αλλά δεν θα το απέκλεια. Θα έπρεπε να είχα ένα πολύ άμεσο τραγούδι και κάτι που μέσα σε τρία λεπτά μπορείς να το καταλάβεις και να ξεσηκώσει τον κόσμο ».

Η απήχηση που είχε το τραγούδι του Ακύλα στον ελληνικό τελικό της Eurovision ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή για τον D3lta , ο οποίος εξήγησε ότι το ρεφρέν του «Ferto» κέρδισε αμέσως το κοινό του TikTok.Ο καλλιτέχνης που είχε δηλώσει και εκείνος υποψηφιότητα στον ελληνικό τελικό με το «Mad About it», παραχώρησε συνέντευξη στο «The 2Night Show» που προβλήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου, τονίζοντας ότι το κομμάτι του Ακύλα είναι κατάλληλο για τον μουσικό διαγωνισμό, ενώ παράλληλα το χαρακτήρισε έξυπνο, καθώς συνδυάζει πολλές γλώσσες στους στίχους του.Για την πορεία του τραγουδιστή στη Eurovision, ο D3lta είπε: «Με το που βγήκαν τα πρώτα ρεφρέν των τραγουδιών, που είχε γίνει αυτός ο χαμός στο TikTok, είχα καταλάβει πως θα πάει ο Ακύλας φέτος. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ καλό για Eurovision. Ήταν έξυπνο γιατί είχε γλώσσες διαφορετικές μέσα και είχε όλα αυτά που χρειάζεται να έχει ένα Eurovision τραγούδι για να πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά, όταν βγαίνει πρώτος ένας τέτοιος καλλιτέχνης, πραγματικά το χαίρεσαι και εσύ».