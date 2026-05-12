Η Βίκυ Λέανδρος ανέβηκε ξανά στη σκηνή της Eurovision και ερμήνευσε το «L'amour est bleu»
Η τραγουδίστρια είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στον διαγωνισμό το 1967 στη Βιέννη με το συγκεκριμένο κομμάτι

Στη σκηνή της Eurovision επέστρεψε η Βίκυ Λέανδρος για να ερμηνεύσει και πάλι το «L'amour est bleu». 

Η τραγουδίστρια είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967 με το συγκεκριμένο κομμάτι στον διαγωνισμό του 1967, που είχε διεξαχθεί στη Βιέννη. Πέντε χρόνια αργότερα, ως εκπρόσωπος της ίδιας χώρας κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après toi».

Το βράδυ της Τρίτης 12ης Μαΐου η Βίκυ Λέανδρος, μετά το επετειακό βίντεο για τα 70 χρόνια της Eurovision που άνοιξε τον Α' Ημιτελικό, τραγούδησε μπροστά στο κοινό και τους τηλεθεατές το «L'amour est bleu».

