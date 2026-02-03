Οι Red Hot Chili Peppers δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στη δημιουργία του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix

Η μπάντα αποστασιοποιήθηκε από την παραγωγή και διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για επίσημο ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα

ι , ξεκαθαρίζοντας ότι η παραγωγή δεν αποτελεί επίσημο ντοκιμαντέρ της μπάντας.



Ο τραγουδιστής Άντονι Κίντις, ο μπασίστας Φλι, ο ντράμερ Τσαντ Σμιθ και ο κιθαρίστας Τζον Φρουσιάντε εξέδωσαν ανακοίνωση τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην οποία υπογραμμίζουν ότι δεν συμμετείχαν δημιουργικά στο έργο. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» ανακοινώθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος στο Λος Άντζελες και στον αρχικό κιθαρίστα της μπάντας, Χιλέλ Σλόβακ, ο οποίος πέθανε το 1988 από τυχαία υπερβολική δόση ηρωίνης.







«Συμφωνήσαμε να συμμετάσχουμε από αγάπη και σεβασμό προς τον Χιλέλ και τη μνήμη του. Ωστόσο, αυτό το ντοκιμαντέρ πλέον διαφημίζεται ως ντοκιμαντέρ των Red Hot Chili Peppers, κάτι που δεν ισχύει», συνεχίζει η δήλωση. «Δεν είχαμε καμία δημιουργική εμπλοκή. Δεν έχουμε ακόμη δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers».



Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «το κεντρικό θέμα αυτής της παραγωγής του Netflix είναι ο Χιλέλ Σλόβακ και ελπίζουμε να κεντρίσει το ενδιαφέρον για εκείνον και το έργο του».



Δείτε την ανακοίνωση







Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Μπεν Φέλντμαν, ο οποίος χαρακτήρισε το πρότζεκτ «μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τις φιλίες που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας και τη διαχρονική δύναμη των δεσμών που δημιουργούνται στην εφηβεία», σύμφωνα με το Variety. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Σλόβακ, Τζέιμς Σλόβακ.



Κλείσιμο



Το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 20 Μαρτίου, μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά.



Το συγκρότημα αρχικά αποτελούνταν από τους Κίντις, Φλι, Τζακ Άιρονς και τον Σλόβακ, ενώ ακολούθησαν αρκετές αλλαγές στη σύνθεση μετά τον θάνατο του κιθαρίστα και την αποχώρηση του Άιρονς. Οι απαρχές του συγκροτήματος εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο ισραηλινοαμερικανός Σλόβακ ίδρυσε το συγκρότημα Chain Reaction, που μετεξελίχθηκε στα Anthym και What Is This?, κατά τα σχολικά του χρόνια.



Καμία δημιουργική εμπλοκή στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που προβάλλεται ως αφιερωμένο στο συγκρότημα, δήλωσαν πως είχαν ο Red Hot Chili Peppers , ξεκαθαρίζοντας ότι η παραγωγή δεν αποτελεί επίσημο ντοκιμαντέρ της μπάντας.Ο τραγουδιστής Άντονι Κίντις, ο μπασίστας Φλι, ο ντράμερ Τσαντ Σμιθ και ο κιθαρίστας Τζον Φρουσιάντε εξέδωσαν ανακοίνωση τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην οποία υπογραμμίζουν ότι δεν συμμετείχαν δημιουργικά στο έργο. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» ανακοινώθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος στο Λος Άντζελες και στον αρχικό κιθαρίστα της μπάντας, Χιλέλ Σλόβακ, ο οποίος πέθανε το 1988 από τυχαία υπερβολική δόση ηρωίνης.Παρότι στο φιλμ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των Κίντις και Φλι, το συγκρότημα ανέφερε μέσω Instagram ότι η παραγωγή δεν είναι «ντοκιμαντέρ των Red Hot Chili Peppers». «Αγαπητοί άνθρωποι του σύμπαντος, πριν από περίπου έναν χρόνο μας ζητήθηκε να δώσουμε συνέντευξη για ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τον Χιλέλ Σλόβακ. Ήταν ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, σπουδαίος κιθαρίστας και φίλος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.«Συμφωνήσαμε να συμμετάσχουμε από αγάπη και σεβασμό προς τον Χιλέλ και τη μνήμη του. Ωστόσο, αυτό το ντοκιμαντέρ πλέον διαφημίζεται ως ντοκιμαντέρ των Red Hot Chili Peppers, κάτι που δεν ισχύει», συνεχίζει η δήλωση. «Δεν είχαμε καμία δημιουργική εμπλοκή. Δεν έχουμε ακόμη δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers».Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «το κεντρικό θέμα αυτής της παραγωγής του Netflix είναι ο Χιλέλ Σλόβακ και ελπίζουμε να κεντρίσει το ενδιαφέρον για εκείνον και το έργο του».Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Μπεν Φέλντμαν, ο οποίος χαρακτήρισε το πρότζεκτ «μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τις φιλίες που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας και τη διαχρονική δύναμη των δεσμών που δημιουργούνται στην εφηβεία», σύμφωνα με το Variety. Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Σλόβακ, Τζέιμς Σλόβακ.Το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στις 20 Μαρτίου, μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά.Το συγκρότημα αρχικά αποτελούνταν από τους Κίντις, Φλι, Τζακ Άιρονς και τον Σλόβακ, ενώ ακολούθησαν αρκετές αλλαγές στη σύνθεση μετά τον θάνατο του κιθαρίστα και την αποχώρηση του Άιρονς. Οι απαρχές του συγκροτήματος εντοπίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν ο ισραηλινοαμερικανός Σλόβακ ίδρυσε το συγκρότημα Chain Reaction, που μετεξελίχθηκε στα Anthym και What Is This?, κατά τα σχολικά του χρόνια.

Στη συνέχεια προστέθηκε ο Φλι, τον οποίο δίδαξε μπάσο ο τραγουδιστής Αλέν Γιοχάνες, καθώς και ο μετέπειτα βασικός τραγουδιστής Άντονι Κίντις. Στα τέλη του 1982, οι Σλόβακ, Κίντις, Φλι και Άιρονς εμφανίστηκαν ως Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem και μέσα σε έναν χρόνο υπέγραψαν δισκογραφικό συμβόλαιο ως Red Hot Chili Peppers.



Ο Σλόβακ αποχώρησε πριν από την ηχογράφηση του ομώνυμου ντεμπούτου του 1984, επέστρεψε όμως για τα άλμπουμ Freaky Styley και The Uplift Mofo Party Plan, πριν τον θάνατό του το 1988. Με πορεία άνω των τεσσάρων δεκαετιών και επιτυχίες όπως τα Californication και Scar Tissue, οι Red Hot Chili Peppers συγκαταλέγονται στα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερους από 120 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.