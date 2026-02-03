Μανώλης Μητσιάς: Το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω το τραγούδι, θέλω να φύγω όρθιος

να βάλει τέλος στη μουσική του πορεία σχολίασε ο Μανώλης Μητσιάς

Την απόφασή του, σημειώνοντας ότι μέσα στον επόμενο χρόνο σκοπεύει να σταματήσει το τραγούδι. Όπως πρόσθεσε, ο βασικότερος λόγος είναι να μην φτάσει σε σημείο να τον λυπάται ο κόσμος.Ο ερμηνευτής παραχώρησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου συνέντευξη στην εκπομπή «EQ», όπου ανέπτυξε τις σκέψεις του για το κλείσιμο της καριέρας του και εξήγησε ότι θέλει να αποχωρήσει όσο το επίπεδό του θα παραμένει υψηλό.Πιο αναλυτικά, ο Μανώλης Μητσιάς είπε: «Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω. Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία».Στη συνέχεια, εξήγησε πως μόλις σταματήσει το τραγούδι, βασική προτεραιότητά του θα είναι τα ταξίδια: «Νιώθω μια χαρά που θα σταματήσω, η ζωή έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μία μορφή τέχνης, η τέχνη έχει και άλλες μορφές, μέσα σε αυτές τις μορφές είναι και τα ταξίδια. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, έχω πάει σε πολλά μέρη, αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη, πήγαινα και έφευγα».Κλείνοντας, ο ερμηνευτής πρόσθεσε ότι θέλει ο κόσμος να τον θυμάται όσο ακόμα τραγουδάει σε καλό επίπεδο: «Θα ήθελα πάντα να τραγουδάω, αλλά δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος. Πολλοί τραγουδιστές έμειναν και δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν και δεν ήταν ωραίο αυτό. Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου».