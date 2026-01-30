MasterChef: Τα δάκρυα της Φιλιώς και ο παίκτης που αποχώρησε

«Είπαμε στην αρχή της ημέρας ότι θα έχουμε μία αποχώρηση, και γι' αυτόν τον λόγο, Φιλιώ βγάζεις τη μαύρη ποδιά και φοράς τη λευκή» είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς και η παίκτρια πρόσθεσε συγκινημένη: «Σοκ, το δεν περίμενα να ακούσω το όνομά μου, θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι δεν τα παρατάμε, προσπαθούμε και ότι το θέμα είναι να παλεύεις, να προσπαθείς». Από τη μεριά του ο κριτής της επεσήμανε: «Φιλιώ, πρέπει να αρχίσεις να μαγειρεύεις όπως στις οντισιόν για να μπορέσεις να συνεχίσεις».



Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg18v52j4e21)

Ο Μίμης ήταν εκείνος που αποχώρησε από το MasterChef. Με χαμόγελο και θετική διάθεση μίλησε για την εμπειρία του και σημείωσε πως φεύγει γεμάτος από όσα έζησε.