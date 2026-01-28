MasterChef: Ο παίκτης που αποχώρησε λίγο πριν μπει στο σπίτι
Η δοκιμασία καθόρισε ποιοι διαγωνιζόμενοι θα φορούσαν τη λευκή ποδιά
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής για την είσοδο στο σπίτι του MasterChef 10, με έναν παίκτη να αποχωρεί λίγο πριν από τη συγκατοίκηση.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η δοκιμασία καθόρισε ποιοι διαγωνιζόμενοι θα φορούσαν τη λευκή ποδιά. Επτά παίκτες παρέμεναν στην κουζίνα, γνωρίζοντας πως στο τέλος μόνο έξι θα συνέχιζαν την πορεία τους.
Η πιο κρίσιμη στιγμή ήρθε όταν απέμειναν μπροστά στον πάγκο τρεις παίκτες: ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης. Τρεις λευκές ποδιές βρίσκονταν μπροστά τους, όμως μόνο δύο θα αξιοποιούνταν. Σύμφωνα με την απόφαση των κριτών, του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, του Σωτήρη Κοντιζά και του Πάνου Ιωαννίδη, ο Αντώνης δεν κατάφερε να συνεχίσει στον διαγωνισμό.
Όπως εξήγησαν, το πιάτο του παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, καθώς η πατάτα είχε ταυτόχρονα καμένα και ωμά σημεία, γεγονός που αποδείχτηκε καθοριστικό. Ο παίκτης αποχώρησε, αποδεχόμενος το αποτέλεσμα ως δίκαιο.
Νωρίτερα, στον εξώστη είχαν τοποθετηθεί οι λευκές ποδιές, όπου βρίσκονταν όσοι είχαν μέχρι τότε εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο επετειακό MasterChef. Οι κριτές ξεκίνησαν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με μια άτυπη κατάταξη, βασισμένη στις επιδόσεις των παικτών στη δοκιμασία με την πατάτα. Την καλύτερη προσπάθεια παρουσίασε ο Πάνος, που άκουσε πρώτος το όνομά του και παρέλαβε τη λευκή ποδιά, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον φετινό διαγωνισμό.
Στη συνέχεια, η δεύτερη καλύτερη προσπάθεια της ημέρας ανήκε στον Ανδρέα. Η συγκίνησή του και η αμηχανία του ήταν έκδηλες, με τους συμπαίκτες του να τον υποδέχονται με χαμόγελα και επευφημίες. Βγάζοντας τη μαύρη ποδιά και φορώντας τη λευκή, πήρε τη θέση του στον εξώστη, πανηγυρίζοντας την επιτυχία του. Στο ίδιο κλίμα, τη λευκή ποδιά εξασφάλισαν και άλλοι παίκτες, με τα ονόματα να ανακοινώνονται διαδοχικά. Ο Γιώργος και η Φωτεινούλα φόρεσαν και εκείνοι τις λευκές ποδιές τους, εξασφαλίζοντας την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef.
Με τις λευκές ποδιές πλέον συμπληρωμένες, οι κριτές καλωσόρισαν επίσημα τους διαγωνιζόμενους στον διαγωνισμό, επισημαίνοντας πως φέτος τα πράγματα θα είναι απαιτητικά.
