Το μυστικό των κριτών στο MasterChef: Θα έχουμε δύο σπίτια και δεν θα ξέρει κανένας για την ύπαρξη του άλλου
Η έκπληξη θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όταν συμβεί, σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος
Ένα μυστικό για την πορεία του παιχνιδιού κρατούν οι κριτές στο MasterChef 10 από τους παίκτες, σχολιάζοντας πιο ιδιωτικά, ότι φέτος θα υπάρχουν δύο σπίτια, οι διαγωνιζόμενοι ωστόσο δεν θα γνωρίζουν για την ύπαρξη του άλλου σπιτιού.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, την ώρα που οι παίκτες έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό παρουσιάζοντας τα πιάτα τους, οι τρεις σεφ, Λεωνίδας Κουτσόπουλος,Σωτήρης Κοντιζάς καιΠάνος Ιωαννίδης αιφνιδίασαν τους τηλεθεατές με αποκαλύψεις για σημαντικές αλλαγές που θα έρθουν στο φετινό ριάλιτι. «Σαν να το ‘χω ξαναζήσει αυτό» είπε αρχικά ο Πάνος Ιωαννίδης και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Θα έχουμε δυο σπίτια και δεν θα ξέρει κανένας για την ύπαρξη του άλλου».
Νωρίτερα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τόνισε: «Εμείς το λέμε τώρα με έναν τρόπο, για να μην μας ακούσουν. Παρ’ όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι η έκπληξη θα ‘ναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν συμβεί δηλαδή». Αναφερόμενος στη διαδικασία των δοκιμασιών, πρόσθεσε: «Οι δοκιμασίες για την είσοδο στο σπίτι και για να αποχωρήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Το μόνο που αλλάζει ποιο είναι; Ότι στο πρώτο γκρουπ είχαμε 17, είχαμε δυο αποχωρήσεις, ενώ εδώ είναι 16 και θα έχουμε μια αποχώρηση. Η διαδικασία μέχρι να φτάσουν και να δούμε ποιοι 14 θα προκριθούν, από αυτήν εδώ την δεύτερη μπριγάδα, θα είναι ακριβώς οι ίδιες».
