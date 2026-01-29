Σε κέντρο απεξάρτησης ο Λαμάρ Όντομ μετά από σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο πρώην παίκτης του NBA και πρώην σύντροφος της Κλόε Καρντάσιαν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει μπροστά με υγιή και θετικό τρόπο
Σε κέντρο απεξάρτησης εισήχθη μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο Λαμάρ Όντομ μέσα στον Ιανουάριο.
Ο 46χρονος πρώην παίκτης του NBA και πρώην σύντροφος της Κλόε Καρντάσιαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της μάνατζέρ του, Τζίνα Ροντρίγκεζ, που εξέδωσε την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε να μπει σε πρόγραμμα θεραπείας διάρκειας 30 ημερών σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες, προκειμένου να «κάνει ένα reset και να επικεντρωθεί στην υγεία του».
«Μετά από ένα πρόσφατο περιστατικό, έκανε ένα βήμα πίσω για να αναλογιστεί και να αντιμετωπίσει τα ερεθίσματα που τον επηρεάζουν», είπε ακόμη η Ροντρίγκεζ για τον Λαμάρ Όντομ, συμπληρώντας πως: «Αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και επιλέγει να είναι προνοητικός όσον αφορά την ευεξία του».
Στην ανακοίνωσή της η μάνατζερ καταλήγει: «Ο Λαμάρ είναι ευγνώμων για τη στήριξη που λαμβάνει και είναι αποφασισμένος να προχωρήσει μπροστά με υγιή και θετικό τρόπο».
Ο Λαμάρ Όντομ συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και αντικανονική αλλαγή λωρίδας. Ο πρώην αθλητής, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη 17 Μαρτίου.
Lamar Odom has checked into a rehabilitation facility following his DUI arrest earlier this month. https://t.co/iKgGQtKFPw— Us Weekly (@usweekly) January 29, 2026
