O Χάρι Στάιλς επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από τέσσερα χρόνια
Ο 32χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε στο Instagram το εξώφυλλο του δίσκου «Kiss All the Time. Disco, Occasionally»
Την επιστροφή του στη μουσική σκηνή μετά από τέσσερα χρόνια με την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ ανακοίνωσε ο Χάρι Στάιλςμέσα από τα social media.
Ο 32χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε στο Instagram το εξώφυλλο του δίσκου «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», το οποίο περιλαμβάνει 12 τραγούδια και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου. Σε αυτό, ο Χάρι Στάιλς εμφανίζεται να χορεύει κάτω από μια ντισκομπάλα, φορώντας γυαλιά ηλίου.
Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια καμπάνια προώθησης με αφίσες σε όλη την Ευρώπη, με μηνύματα όπως «είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον» και «τα λέμε σύντομα» («we belong together» και «see you very soon»-φράσεις από τραγολυδια του Χάρι Στάιλς).
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Χάρι Στάιλς έγινε γνωστός ως μέλος των One Direction, πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα και κυκλοφορήσει το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το 2017, με τίτλο Harry Styles. Ακολούθησαν οι δίσκοι «Fine Line» το 2019 και «Harry’s House» το 2022, που τον εκτόξευσαν στην κορυφή με επιτυχίες όπως τα «Sign of the Times», «Lights Up», «Watermelon Sugar» και «As It Was».
Φωτογραφία: Shutterstock
