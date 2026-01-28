Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα από τον πατέρα της

Τη δεκαετία του 1980 αύξησε περαιτέρω την περιουσία του, εξαγοράζοντας τη βιομηχανική εταιρεία Triangle Industries, την οποία μετέτρεψε στη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας παγκοσμίως, πριν την πουλήσει το 1988 — μια συμφωνία που, σύμφωνα με πληροφορίες, του απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια.Παρότι θα μπορούσε εύκολα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, στράφηκε στο λεγόμενο «ακτιβιστικό investing»: αγοράζοντας σημαντικά ποσοστά σε προβληματικές εταιρείες και πιέζοντας για αλλαγές, όπως περικοπές κόστους, αναδιαρθρώσεις, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή αλλαγές στη διοίκηση.Ο Πελτζ δημιούργησε επίσης μία πραγματική οικογενειακή δυναστεία, ως πατέρας δέκα παιδιών. Απέκτησε δύο παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Άμπραμς, με την οποία παντρεύτηκε το 1964 και χώρισε το 1981.Το 1985 παντρεύτηκε το πρώην μοντέλο Κλόντια Χέφνερ και απέκτησαν οκτώ παιδιά, ανάμεσα σε αυτά και τη Νίκολα, η οποία ξεκίνησε την πορεία της στην υποκριτική το 2006, κάνοντας εμφανίσεις με μικρούς ρόλους σε ταινίες, όπως «The Last Airbender» και «Transformers».Πέρυσι έκανε το συγγραφικό και σκηνοθετικό της ντεμπούτο, ενώ πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά σε δική της ταινία, τη «Lola». Πρόσφατα πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Pretty Ugly». Ο Μπρούκλιν, από την άλλη, έχει δοκιμάσει διάφορα επαγγελματικά μονοπάτια όλα αυτά τα χρόνια, από σεφ μέχρι την έκδοση φωτογραφικού βιβλίου.