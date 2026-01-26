Επταψήφιο ποσό σε Μπρούκλιν και Νίκολα για να αποκαλύψουν σε βιβλίο τα μυστικά της οικογένειας Μπέκαμ

Πρόταση με επταψήφιο οικονομικό αντάλλαγμα φέρονται να έχουν δεχτεί ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η σύζυγός του Νίκολα Πελτζ για να γράψουν ένα αποκαλυπτικό βιβλίο, στο οποίο θα παρουσιάζουν τη δική τους πλευρά για τη δημόσια πλέον ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Τύπου.
Η πληροφορία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση του 26χρονου Μπρούκλιν Μπέκαμ, στην οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, κατηγορώντας τους ότι παρενέβησαν στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ. Στο ίδιο κείμενο ανέφερε ότι μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου, όπως υποστήριξε, «η δημόσια εικόνα έμπαινε πάνω απ’ όλα», προσθέτοντας ότι μετά τη σχέση του με τη σύζυγό του βρήκε «ηρεμία και ανακούφιση» ύστερα από χρόνια έντονου άγχους.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα The Sun, ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House, που είχε εκδώσει και την αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι με τίτλο «Spare», φέρεται να βρίσκεται σε επαφές με το ζευγάρι και να εξετάζει την έκδοση ενός βιβλίου τύπου «tell-all». Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρει ότι «υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον» και ότι οι εκδότες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν «ώστε ο Μπρούκλιν να τα βγάλει όλα από μέσα του», σημειώνοντας πως οι επιλογές του ζευγαριού είναι «απεριόριστες».
Η ίδια πηγή υποστηρίζει ότι, αν προχωρήσει το εγχείρημα, το βιβλίο θα μπορούσε να έχει έκταση εκατοντάδων σελίδων, ενώ δεν αποκλείεται το ζευγάρι να ακολουθήσει περαιτέρω το παράδειγμα του πρίγκιπα Χάρι, συμμετέχοντας και σε τηλεοπτική συνέντευξη τύπου Όπρα Γουίνφρεϊ.
Από την πλευρά της οικογένειας Μπέκαμ, πηγές του βρετανικού Τύπου αναφέρουν ότι η Βικτόρια Μπέκαμ αισθάνεται «προδομένη», ενώ υποστηρίζεται ότι τόσο εκείνη όσο και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θα επιθυμούσαν επανασύνδεση με τον γιο τους. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει επίσημη δημόσια τοποθέτηση από τους ίδιους ή από εκπροσώπους του Μπρούκλιν Μπέκαμ και της Νίκολα Πελτζ.
