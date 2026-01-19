MasterChef: Η διαγωνιζόμενη που ήταν σε κώμα, το προσφυγόπουλο και ο παίκτης που γύρισε πλάτη στους κριτές
MasterChef: Η διαγωνιζόμενη που ήταν σε κώμα, το προσφυγόπουλο και ο παίκτης που γύρισε πλάτη στους κριτές
Οι μεγάλες στιγμές της πρεμιέρας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Πρεμιέρα έκανε το MasterChef την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με τις οντισιόν των διαγωνιζόμενων που διεκδικούν μία ποδιά και μια θέση στο ριάλιτι μαγειρικής. Ανάμεσα σε όσους ξεχώρισαν με τις ιστορίες τους, ήταν μία διαγωνιζόμενη που μίλησε για το κώμα στο οποίο είχε πέσει για δύο μήνες, ένας 23χρονος που αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως πρόσφυγας από την Αίγυπτο, χάνοντας και τους δύο γονείς του, και ένας 30χρονος ο οποίος γύρισε την πλάτη στους κριτές την ώρα που περίμενε να ακούσει την απόφασή τους.
Τα πρώτα λόγια των κριτών
Το πρώτο επεισόδιο της δέκατης σεζόν ξεκίνησε με τον Σωτήρη Κοντιζά να λέει: «Δέκα χρόνια MasterChef, δέκα χρόνια αυτή η φλόγα καίει δυνατά» και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να συνεχίζει: «Η μαγειρική είναι χαρακτήρας, είναι ταυτότητα, για εμάς είναι ο τρόπος να δείξεις ποιος είσαι», ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης συμπλήρωσε στο τέλος: «Εδώ τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν σου χαρίζεται. Εδώ ένα πιάτο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου».
Και οι τρεις μαζί στη συνέχεια έδωσαν το σήμα για την έναρξη των audition λέγοντας: «Η μαγειρική μάχη ξεκινά και αυτή η μάχη δεν θα μοιάζει με καμία άλλη».
«Είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια με το μηχανάκι, ήμουν δυο μήνες σε κώμα»
Η βραδιά είχε πολλές συγκινητικές στιγμές, αλλά και στιγμές που προκάλεσαν γέλιο. Μία από εκείνες που προκάλεσαν συγκίνηση ήταν όταν η Ντίνα μπήκε στο πλατό για να ετοιμάσει το πιάτο της και εξομολογήθηκε πως πριν από κάποια χρόνια είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι της και έπεσε σε κώμα για δύο μήνες.
Η Ντίνα είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα η βάση μου είναι στη Ρόδο γιατί ήμουν πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα, απλά είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια. Ατύχημα με το μηχανάκι. Ήμουν δυο μήνες σε κώμα. Τώρα είμαι μια χαρά. Φορούσα κράνος, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ τώρα είναι η αλήθεια. Το κομμάτι αυτό μου άλλαξε όλη μου τη ζωή, 99% σε καλό και αφήνουμε ένα 1% γιατί είναι κρίμα. Επειδή, όχι απλά δεν έφταιγα εγώ, ήταν και λίγο κακός ο τρόπος που έγινε». Παρόλα αυτά, η ίδια δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
«Ήρθα στην Ελλάδα 14 ετών όπως και άλλα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και τη μητέρα μου την έχασα μέσα στα χρόνια που πέρασαν»
Συγκίνηση προκάλεσε και ο 23χρονος Μοχάμεντ, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος όσο μαγείρευε το δικό του πιάτο, εξιστορούσε στους κριτές πώς ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν 14 ετών, ενώ είχε χάσει ήδη τον πατέρα του και αργότερα έφυγε από τη ζωή και η μητέρα του.
Ο Μοχάμεντ ανέφερε: «Ήρθα στην Ελλάδα 14 ετών και τώρα είμαι 23. Ταξίδεψα, όπως και άλλα πολλά παιδιά, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Ήμουν μόνος μου, για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Ήμουν μόνος μου, ασυνόδευτος. Ήρθα στην Κρήτη και ήμουν τυχερός γιατί μπήκα σε δομή. Τους ζήτησα να μπω σε σχολείο ώστε να μορφωθώ, έμαθα τα ελληνικά και έχω τελειώσει Γενικό Λύκειο. Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 12 ετών και τη μητέρα μου την έχασα μέσα στα χρόνια που πέρασαν. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, ειδικά όταν μπαίνεις σε μια κουλτούρα καινούρια. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί δεν μιλούσα ελληνικά οπότε έπρεπε να δουλέψω σε δουλειές σαν οικοδόμος και σαν λαντζιέρης. Μέχρι που αγάπησα τη μαγειρική και αποφάσισα να μπω σε κουζίνα για να δουλέψω. Εξακολουθώ να είμαι μόνος αλλά με αγκάλιασε μια οικογένεια από την Κρήτη και με φιλοξένησαν από το 2019 μέχρι και τώρα έχουμε επικοινωνία, είμαστε μια οικογένεια». Ο 23χρονος, ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει την ποδιά.
Ο παίκτης που γύρισε την πλάτη στους κριτές
Γέλιο, από την άλλη πλευρά, προκάλεσε στην επιτροπή ο 30χρονος Ανδρέας, ο οποίος ετοίμασε ελάφι με σάλτσα μανιταριών και την ώρα που περίμενε να ακούσει εάν θα πάρει την ποδιά ή όχι, γύρισε την πλάτη στους κριτές, με εκείνους να απορούν. «Γιατί έχεις γυρίσει;», τον ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με τον Ανδρέα να απαντά: «Δεν θέλω να ακούσω και γύρισα την πλάτη, να μην βλέπω τίποτα, πιο καλά, να μου φύγει το άγχος». Και οι τρεις έβαλαν τα γέλια και στη συνέχεια του ανακοίνωσαν πως η απόφαση ήταν θετική.
