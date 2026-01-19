MasterChef: Η διαγωνιζόμενη που ήταν σε κώμα, το προσφυγόπουλο και ο παίκτης που γύρισε πλάτη στους κριτές

Γέλιο, από την άλλη πλευρά, προκάλεσε στην επιτροπή ο 30χρονος Ανδρέας, ο οποίος ετοίμασε ελάφι με σάλτσα μανιταριών και την ώρα που περίμενε να ακούσει εάν θα πάρει την ποδιά ή όχι, γύρισε την πλάτη στους κριτές, με εκείνους να απορούν. «Γιατί έχεις γυρίσει;», τον ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος με τον Ανδρέα να απαντά: «Δεν θέλω να ακούσω και γύρισα την πλάτη, να μην βλέπω τίποτα, πιο καλά, να μου φύγει το άγχος». Και οι τρεις έβαλαν τα γέλια και στη συνέχεια του ανακοίνωσαν πως η απόφαση ήταν θετική.