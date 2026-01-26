Τάσος Χαλκιάς: Έτρωγα ξύλο από τον πατέρα μου μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί, θα μπορούσε να μου έχει μείνει αυτή η κακή συνήθεια
Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξα αρκετά καλός πατέρας, τόνισε ο ηθοποιός
Για την πατρότητα μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν υπήρξε αυστηρός ως πατέρας, παρόλο που ο ίδιος μεγάλωσε με έναν μπαμπά από τον οποίο «έτρωγε ξύλο». Ο ηθοποιός ανέφερε πως πολλές φορές τον ρωτούν εάν ο πατέρας του τον κακοποιούσε, ωστόσο θεωρεί πως του συμπεριφερόταν όπως έπρεπε για να γίνει «καλό παιδί».
Ο Τάσος Χαλκιάς επισήμανε πως δεν έχει κρατήσει τις κακές συνήθειες του μπαμπά του, τονίζοντας βέβαια πως ήταν διαφορετικές οι συνθήκες όταν εκείνος ήταν παιδί, γι' αυτό και η συμπεριφορά του πατέρα του ήταν άλλη.
Ο ηθοποιός εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 25 Ιανουαρίου: «Τα παιδιά μου θα πουν πώς υπήρξα ως πατέρας. Θέλω να πιστεύω ότι υπήρξα αρκετά καλός πατέρας, στον βαθμό που μπορούσα να έχω επαφή με τα παιδιά μου, ιδιαίτερα στα μικράτα τους. Γιατί δεν ήταν εύκολο, όταν γεννήθηκα ήμουν κι εγώ σε πλήρη δραστηριότητα. Δεν υπήρξα αυστηρός, με την έννοια να επιβάλλω τιμωρίες ή να σηκώνω τη φωνή, πράγμα που εγώ το δέχτηκα πάρα πολύ από τον πατέρα μου. Θα μπορούσε να μου έχει μείνει και μία κακή συνήθεια, γιατί εγώ έτρωγα ξύλο μέχρι που ήμουν μεγάλο παιδί. Καλώς ή κακώς αυτά είναι άλλα ζητήματα, γιατί εκείνες τις εποχές σήκωνε άλλες συμπεριφορές. Πολλές φορές με ρωτάνε "δηλαδή σας κακοποιούσε ο πατέρας σας;" και λέω "όχι, καθόλου, μου συμπεριφερόταν όπως έπρεπε για να γίνω καλό παιδί"».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής: «Είμαι 54 χρόνια στο θέατρο, δεν ήταν εύκολη η πορεία μου. Μεγαλώνοντας, η όρεξη και οι επιλογές είναι άλλες. Δεν είναι μόνο το θέατρο η δουλειά μας. Είμαι πιο ευτυχισμένος στο θέατρο απ’ ότι σε ένα τηλεοπτικό πλατό, γιατί είναι ο χώρος μου. Είμαι από τη δημιουργία της κρατικής τηλεόρασης, με το Θέατρο της Δευτέρας. Σήμερα είναι τόσο μοιρασμένη η πίτα που ένα 17% φαίνεται τεράστιο ποσοστό, ενώ τότε κάναμε 63%», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής: «Είμαι 54 χρόνια στο θέατρο, δεν ήταν εύκολη η πορεία μου. Μεγαλώνοντας, η όρεξη και οι επιλογές είναι άλλες. Δεν είναι μόνο το θέατρο η δουλειά μας. Είμαι πιο ευτυχισμένος στο θέατρο απ’ ότι σε ένα τηλεοπτικό πλατό, γιατί είναι ο χώρος μου. Είμαι από τη δημιουργία της κρατικής τηλεόρασης, με το Θέατρο της Δευτέρας. Σήμερα είναι τόσο μοιρασμένη η πίτα που ένα 17% φαίνεται τεράστιο ποσοστό, ενώ τότε κάναμε 63%», δήλωσε.
