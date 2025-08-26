Τάσος Χαλκιάς για τα περιστατικά κακοποίησης: «Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας, αν το συνηθίσουμε τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο»
Τάσος Χαλκιάς για τα περιστατικά κακοποίησης: «Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας, αν το συνηθίσουμε τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο»
Δεν είναι πρόβλημα που προέρχεται από το θέατρο, είναι γενικό πρόβλημα της κοινωνίας, πρόσθεσε για τα περιστατικά στον χώρο του θεάματος
Για το κίνημα #MeToo, τη σημασία του θεάτρου, αλλά και την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς. Ο ηθοποιός τόνισε πως σε ό,τι αφορά τη δίκη του συναδέλφου του, δεν περίμενε την απόφαση, καθώς ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε ήδη πληγεί από την κοινωνία.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε πως η κοινωνία δεν πρέπει να εφησυχάζει απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης. «Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας. Αν το συνηθίσουμε, τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος, το λέω με ειλικρίνεια. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας και να πάμε μπροστά».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Τάσος Χαλκιάς σημείωσε πως δεν περίμενε με αγωνία την απόφαση, καθώς η δικαιοσύνη πρέπει να γίνεται σεβαστή και εξήγησε πως ο συνάδελφός του θα εξιλεωθεί μόνο αν κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου.
«Δεν είχα μεγάλη αγωνία για την απόφαση, καθώς όταν πάμε στη δικαιοσύνη, πρέπει να σεβόμαστε το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Πέτρος έχει ήδη πληγεί από την κοινωνία. Αν καταφέρει να επανενταχθεί και να κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου, τότε ίσως μπορέσει να εξιλεωθεί και να επανασυνδεθεί με το θέατρο, αφού παραμένει ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος», είπε κλείνοντας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε πως η κοινωνία δεν πρέπει να εφησυχάζει απέναντι σε φαινόμενα κακοποίησης. «Υπάρχει ένα τέρας δίπλα μας. Αν το συνηθίσουμε, τότε είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν είμαι απαισιόδοξος άνθρωπος, το λέω με ειλικρίνεια. Πιστεύω πάντως ότι μπορούμε να βρούμε τον δρόμο μας και να πάμε μπροστά».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στο κίνημα του #MeToo και στην εφαρμογή του στον χώρο του θεάτρου, υπογράμμισε: «Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι πρόβλημα που προέρχεται από το θέατρο, είναι γενικό πρόβλημα της κοινωνίας. Το θέατρο είναι και θα παραμείνει καταφύγιο για την ψυχική ανάταση και εκπαίδευση του ανθρώπου. Ο κόσμος πρέπει να στραφεί στις θετικές αξίες».
Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Τάσος Χαλκιάς σημείωσε πως δεν περίμενε με αγωνία την απόφαση, καθώς η δικαιοσύνη πρέπει να γίνεται σεβαστή και εξήγησε πως ο συνάδελφός του θα εξιλεωθεί μόνο αν κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου.
«Δεν είχα μεγάλη αγωνία για την απόφαση, καθώς όταν πάμε στη δικαιοσύνη, πρέπει να σεβόμαστε το αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Πέτρος έχει ήδη πληγεί από την κοινωνία. Αν καταφέρει να επανενταχθεί και να κερδίσει ξανά την αποδοχή του κόσμου, τότε ίσως μπορέσει να εξιλεωθεί και να επανασυνδεθεί με το θέατρο, αφού παραμένει ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα