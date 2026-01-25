Survivor: Το συμβούλιο στο νέο επεισόδιο ανατρέπει τα πάντα
Survivor Επεισόδιο

Survivor: Το συμβούλιο στο νέο επεισόδιο ανατρέπει τα πάντα

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στον στίβο μάχης

Στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, ένα κουτί φτάνει στις δύο παραλίες και μέσα είναι γεμάτο από πουγκιά με βότσαλα.

Ένα πουγκί κρύβει μέσα του ένα χρωματιστό βότσαλο και ο Survivor που θα το επιλέξει θα έχει ατομική ασυλία για όλη την εβδομάδα. 

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στον στίβο μάχης. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μπαίνουν σε δύσκολες αναμετρήσεις και η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση. Το συμβούλιο που ακολουθεί είναι γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές.

Δείτε το τρέιλερ

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 25/01/2026

