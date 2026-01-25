Survivor: Το συμβούλιο στο νέο επεισόδιο ανατρέπει τα πάντα

Στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, ένα κουτί φτάνει στις δύο παραλίες και μέσα είναι γεμάτο από πουγκιά με βότσαλα.

Ένα πουγκί κρύβει μέσα του ένα χρωματιστό βότσαλο και ο Survivor που θα το επιλέξει θα έχει ατομική ασυλία για όλη την εβδομάδα.

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας θα δείξει αν έχει αλλάξει η δυναμική των δύο ομάδων στον στίβο μάχης. Αθηναίοι και Επαρχιώτες μπαίνουν σε δύσκολες αναμετρήσεις και η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Το συμβούλιο που ακολουθεί είναι γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές

.