Χρήστος Νικολόπουλος μετά το εξιτήριο του Πασχάλη Τερζή: Δεν είναι χρόνιο πρόβλημα, ήταν κάτι ξαφνικό
Χρήστος Νικολόπουλος μετά το εξιτήριο του Πασχάλη Τερζή: Δεν είναι χρόνιο πρόβλημα, ήταν κάτι ξαφνικό

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στα επείγοντα λόγω αναπνευστικού προβλήματος, αλλά οι γιατροί δεν έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία του

Λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Πασχάλη Τερζή μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο λόγω αναπνευστικού προβλήματος έδωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στα επείγοντα του «Παπαγεωργίου», όπου παρέμεινε για λίγο στη βραχεία νοσηλεία. Οι γιατροί κρίνοντας ότι η νοσηλεία του δεν ήταν απαραίτητη του έδωσαν εξιτήριο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το'Χουμε», το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, ο συνθέτης και καλός φίλος του Πασχάλη Τερζή εξήγησε πως δεν πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα, αλλά για κάτι ξαφνικό. Έχοντας επικοινωνήσει μαζί του, ο Χρήστος Νικολόπουλος επισήμανε πως ο τραγουδιστής είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Ναι, μίλησα μαζί του, δεν έχει κανένα πρόβλημα», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος. Είχε αναπνευστικό πρόβλημα, πήγε στο νοσοκομείο, του έκαναν την εξέταση και είναι όλα μια χαρά. Όχι, δεν είναι χρόνιο πρόβλημα, ήταν κάτι ξαφνικό. Επειδή καπνίζει κιόλας, δυστυχώς, ένιωσε μια δυσφορία στην αναπνοή του και πήγε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί του είπαν “δεν έχεις τίποτα, φύγε πίσω”. Και είναι στο σπίτι του».

Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο Χρήστος Νικολόπουλος

