Άριελ Κωνσταντινίδη: Σκέφτομαι το φθινόπωρο να βαφτίσω και τα τρία παιδιά μου, την κόρη μου θα την πούμε Αουρέλια
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο δίδυμους γιους από τον γάμο της με τον Τάκη Μαργαρίτη και τον περασμένο Αύγουστο γεννήθηκε το τρίτο της παιδί, μετά από εξωσωματική
Για τη βάφτιση των παιδιών της μίλησε η Άριελ Κωνσταντινίδη, αποκαλύπτοντας πως το όνομα που θα δώσει στην κόρη της είναι Αουρέλια.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και πέρα από τους δύο γιους και την κόρη της, αναφέρθηκε και στην προσωπική της ζωή αλλά και στη σχέση που είχε με τη μητέρα της.
Όσον αφορά στη βάφτιση των παιδιών της, η Άριελ Κωνσταντινίδη δήλωσε: «Για εμένα είναι μεγάλη δημιουργικότητα να φέρνεις στον κόσμο ένα παιδί και να το βλέπεις να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Σκέφτομαι το φθινόπωρο να βαφτίσω και τα τρία παιδιά μου. Την κόρη μου θα την πούμε Αουρέλια».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και είπε πως δεν υπάρχει κάποιος σύντροφος στο πλευρό της αυτό το διάστημα: «Αυτή τη στιγμή δεν έχω σύντροφο. Δεν νιώθω έλλειψη, αλλά θα μου άρεσε να έχω παρτενέρ σε αυτό το θαύμα της ζωής», ενώ όταν ρωτήθηκε για το διαζύγιό της είπε: «Κανένα διαζύγιο νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι εύκολο. Έχουμε καλή επικοινωνία με τον πατέρα των παιδιών όσο χρειάζεται για να είμαστε καλοί συνεργάτες για τα παιδιά».
Για τη σχέση της με τη μητέρα της, η Άριελ Κωνσταντινίδη επισήμανε: «Νιώθω πια πολύ γλυκιά, ωραία και ζεστή σχέση με τη μαμά μου, τη νιώθω μέσα στην καρδιά μου και δίπλα μου, σαν να έχω συνεχώς την ευχή της, το οποίο μου πήρε πάρα πολλά χρόνια και ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Ήμασταν μια χαρά και πριν φύγει από τη ζωή. Ήταν πολύ σημαντικό ότι εγώ ξεκίνησα να τα βρίσκω με τον εαυτό μου και να διορθώνω κακώς κείμενα ενώ ήταν στη ζωή και έτσι είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε διαφορετικές ματιές. Η μητέρα μου ήταν πολύ καταπιεστική, ήμασταν σε κόντρα. Η μητέρα μου έπασχε από ναρκισσιστική διαταραχή. Ήταν πολύ δύσκολο. Είχε την ανάγκη της επιβεβαίωσης μέσα από την εξουσία. Για αυτούς είναι αγάπη, αλλά δεν εμπεριέχει καθόλου τη λέξη ελευθερία».
Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή στο πατρικό της σπίτι όπου ζει πλέον με τα παιδιά της: «Επέστρεψα στο πατρικό μου μετά το διαζύγιό μου. Το άλλαξα εντελώς για να νιώσω ότι είναι κάτι καινούριο με τη γλύκα του παλιού», τόνισε.
