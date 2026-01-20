Ο Δημήτρης ξεσπά κατά του Χρήστου στο Survivor: Ο άνθρωπος είναι κλόουν, εμετικός

Να βάζεις μπροστά δύο συγγενείς σου που έχουν φύγει από τη ζωή για να δημιουργήσεις εντύπωση, είπε για τον παίκτη από την ομάδα των Επαρχιωτών