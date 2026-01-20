Ο Δημήτρης ξεσπά κατά του Χρήστου στο Survivor: Ο άνθρωπος είναι κλόουν, εμετικός
Να βάζεις μπροστά δύο συγγενείς σου που έχουν φύγει από τη ζωή για να δημιουργήσεις εντύπωση, είπε για τον παίκτη από την ομάδα των Επαρχιωτών
Κατά του Χρήστου Μυλωνά ξέσπασε ο Δημητρης Θεοδωρόπουλος στο αποψινό επεισόδιο του Survivor, χαρακτηρίζοντάς τον «εμετικό» και «κλόουν».
Μετά το συμβούλιο, ο παίκτης των «Αθηναίων» υποστήριξε ότι παρότι το μέλος της αντίπαλης ομάδας, τονίζει ότι πρεσβεύει την ευγενή άμιλλα και τα αθλητικά ιδεώδη, κάνει σόου και ότι χρησιμοποιεί συγγενικά του πρόσωπα για να ξεφύγει από άβολες καταστάσεις.
Μιλώντας για την αντιπαράθεσή τους στο συμβούλιο, ο Δημήτρης είπε στην κάμερα: «Σε ό,τι αφορά στον Χρήστο Μυλωνά. Ωραίος, έκανε το σόου του. Είπες ένα, δύο, τρία, τα οποία δεν συνάδουν με αυτά που είχες πει μια μέρα πριν στο συμβούλιο. Είχες μιλήσει για ευγενή άμιλλα και αθλητικά ιδεώδη και τώρα λες ότι ''τα ’χεις''. Αφού λες ότι τα ’χεις, πες “το ’πα πάνω στην ένταση, ζητάω συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει” ή “ζητάω συγγνώμη, μπορεί να ξαναγίνει”. Το να κάνεις την πάπια και να λες ‘δεν θυμάμαι’…».
Η ένταση ανάμεσά τους κορυφώθηκε όταν ο 29χρονος αθλητικογράφος τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησε δύο συγγενικά πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. «Να βάζεις μπροστά δύο συγγενείς σου που έχουν φύγει από τη ζωή για να δημιουργήσεις εντύπωση, αυτό είναι ξετσίπωτο πράγμα. Το έκανες για να δείξεις ότι εμείς προσβάλλουμε τους συγγενείς σου. Μιλάμε για γελοίες καταστάσεις. Ο άνθρωπος είναι κλόουν. Είναι κλόουν. Το λένε όλοι, όχι μόνο εγώ. Εμετική. Είναι εμετικός», πρόσθεσε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης εξήγησε ότι ζήτησε συγγνώμη για να μη συνεχιστεί η διένεξή τους.«Κανονικά δεν θα έπρεπε. Δεν ζητάω συγγνώμη ποτέ. Ζήτησα συγγνώμη γιατί ήταν βαρύ θέμα, αλλά αυτό που έκανε θα το πληρώσει», κατέληξε.
