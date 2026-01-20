Ράσελ Μπραντ: Ελεύθερος με εγγύηση μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα
Ράσελ Μπραντ: Ελεύθερος με εγγύηση μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

Ο 50χρονος κωμικός θα εμφανιστεί στο κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ στις 17 Φεβρουαρίου

Ράσελ Μπραντ: Ελεύθερος με εγγύηση μετά τις δύο νέες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα
Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο Ράσελ Μπραντ, αφότου κατηγορήθηκε για δύο ακόμη σεξουαλικά αδικήματα, εκ των οποίων το ένα αφορά βιασμό.

Ο 50χρονος κωμικός εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από τις ΗΠΑ στην ακροαματική διαδικασία στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου που διήρκησε έξι λεπτά. Ο Μπραντ επιβεβαίωσε απλώς το όνομά του και την ημερομηνία γέννησής του.

Ο Ράσελ Μπραντ έχει ήδη αρνηθεί δύο κατηγορίες για βιασμό, μία για άσεμνη επίθεση και δύο για σεξουαλική επίθεση, που σχετίζονται με φερόμενα αδικήματα που τελέστηκαν την περίοδο 1999–2005 με θύματα τέσσερις γυναίκες. Οι νεότερες κατηγορίες αφορούν έναν βιασμό και μία σεξουαλική επίθεση, οι οποίες, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, φέρονται να έλαβαν χώρα στο Λονδίνο το 2009.

Ο Μπραντ θα εμφανιστεί στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ στις 17 Φεβρουαρίου. Σε ό,τι αφορά τις πέντε αρχικές κατηγορίες, η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αργότερα μέσα στο έτος στο Κακουργιοδικείο του Σάουθγουορκ.

Η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά τις καταγγελίες σε βάρος του Ράσελ Μπραντ, οι οποίες ήρθαν στο φως μετά από δημοσιεύματα των Sunday Times, The Times και εκπομπής του Channel 4, τον Σεπτέμβριο του 2023.

