Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει στη Eurovision και διεκδικεί ξανά μια νίκη για τη Νορβηγία

Leonardo Amor – «Prayer»Silke – «Forevermore»Jonas Lovv – «Yayaya»Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ κέρδισε τη Eurovision στις 16 Μαΐου 2009 στη Μόσχα με το «», συγκεντρώνοντας 387 βαθμούς και κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στην τηλεψηφοφορία όσο και στις εθνικές επιτροπές. Η επίδοση των 387 βαθμών αποτέλεσε ρεκόρ για το τότε σύστημα ψηφοφορίας (πριν από τις αλλαγές του 2016), ενώ στη διαδρομή προς τη νίκη έλαβε και 16 «12άρια».