Σίλια Δούμου: Ποια είναι η σύντροφός του Gio Kay του viral παίκτη του Survivor, που έστησε ένα γκρουπ μόνο για γυναίκες
Σίλια Δούμου: Ποια είναι η σύντροφός του Gio Kay του viral παίκτη του Survivor, που έστησε ένα γκρουπ μόνο για γυναίκες
Η σύντροφος του viral 28χρονου Ελληνοαμερικανού παίκτη του ριάλιτι μετράει 14 χιλιάδες ακόλουθους στο Instagram
Από το «read a book» και «τη νοοτροπία που διδάσκει στους πιτσιρικάδες» μέχρι τη viral ατάκα για το «καπνιστό ελάφι», ο Gio Kay αποτελεί τον πιο πολυσυζητημένο παίκτη του φετινού «Survivor» και ανάμεσα στους θερμούς υποστηρικτές του 28χρονου Ελληνοαμερικανού βρίσκεται η σύντροφός του, Σίλια Δούμου, ένα πρόσωπο με δυναμική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο παίκτης της ομάδας των Αθηναίων άφησε την Ελλάδα για να δοκιμάσει την τύχη του στο ριάλιτι που γυρίζεται στον Άγιο Δομίνικο, με τη σύντροφό του να αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις της στο «Πρωινό» πως «είναι ο εαυτός του, είναι αληθινός, έξυπνος και στρατηγικός», τονίζοντας ότι στο πρόσωπό του βλέπει τον νικητή.
Η Σίλια Δούμου, απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας με δυναμική παρουσία στα social media, μετρά 14.000 ακόλουθους στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ενώ τον Απρίλιο του 2024 δημιούργησε στο κανάλι της στο YouTube το «Oh My Cash», ένα vidcast αφιερωμένο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενδυνάμωση.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, σύστησε στους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη επαγγελματικό της εγχείρημα, το «Girls Only Catch Up Club». Πρόκειται για μια κοινότητα που φέρνει κοντά γυναίκες μέσα από εκδηλώσεις, κοινές δραστηριότητες και ταξίδια σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, η Βαρκελώνη, το Μπάνσκο και άλλες πόλεις.
Για τη Σίλια Δούμου το «Girls Only Catch Up Club» δεν αποτελεί απλώς ένα club, αλλά μια κοινότητα, μια γυναικεία παρέα που απαρτίζεται από πρόσωπα κάθε ηλικίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού χώρου, όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να αισθάνεται αποδοχή και έμπνευση, να γνωρίζει νέες φίλες, να μοιράζεται στιγμές και να ζει εμπειρίες που υπενθυμίζουν ότι καμία δεν είναι μόνη.
Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της κοινότητας στα social media κοινοποιούνται στιγμές από τις αποδράσεις και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Σίλια Δούμου με τις γυναίκες που συμμετέχουν, όπως workout και brunch, pilates, dinners, γυμναστική στη θάλασσα, χορό με τακούνια και άλλες δραστηριότητες.
Ο παίκτης της ομάδας των Αθηναίων άφησε την Ελλάδα για να δοκιμάσει την τύχη του στο ριάλιτι που γυρίζεται στον Άγιο Δομίνικο, με τη σύντροφό του να αναφέρει σε πρόσφατες δηλώσεις της στο «Πρωινό» πως «είναι ο εαυτός του, είναι αληθινός, έξυπνος και στρατηγικός», τονίζοντας ότι στο πρόσωπό του βλέπει τον νικητή.
Η Σίλια Δούμου, απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας με δυναμική παρουσία στα social media, μετρά 14.000 ακόλουθους στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ενώ τον Απρίλιο του 2024 δημιούργησε στο κανάλι της στο YouTube το «Oh My Cash», ένα vidcast αφιερωμένο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενδυνάμωση.
Ποια είναι η σύντροφος του Gio, Σίλια Δούμου
Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, σύστησε στους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη επαγγελματικό της εγχείρημα, το «Girls Only Catch Up Club». Πρόκειται για μια κοινότητα που φέρνει κοντά γυναίκες μέσα από εκδηλώσεις, κοινές δραστηριότητες και ταξίδια σε προορισμούς όπως το Ντουμπάι, η Βαρκελώνη, το Μπάνσκο και άλλες πόλεις.
Για τη Σίλια Δούμου το «Girls Only Catch Up Club» δεν αποτελεί απλώς ένα club, αλλά μια κοινότητα, μια γυναικεία παρέα που απαρτίζεται από πρόσωπα κάθε ηλικίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού χώρου, όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να αισθάνεται αποδοχή και έμπνευση, να γνωρίζει νέες φίλες, να μοιράζεται στιγμές και να ζει εμπειρίες που υπενθυμίζουν ότι καμία δεν είναι μόνη.
Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της κοινότητας στα social media κοινοποιούνται στιγμές από τις αποδράσεις και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Σίλια Δούμου με τις γυναίκες που συμμετέχουν, όπως workout και brunch, pilates, dinners, γυμναστική στη θάλασσα, χορό με τακούνια και άλλες δραστηριότητες.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σύντροφος του Gio Kay μοιράζεται υλικό από τα ταξίδια της σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ υπάρχουν και λίγες κοινές φωτογραφίες της με τον 28χρονο. Η πιο πρόσφατη είναι στις 29 Δεκεμβρίου, λίγο πριν αποχαιρετήσει τον σύντροφό της για το «Survivor», με την ίδια να ποζάρει κρατώντας το ποτό της, ενώ από πίσω της βρίσκεται ο Gio. Αντίστοιχα, στο προφίλ του παίκτη του ριάλιτι έχουν δημοσιευτεί ορισμένες κοινές εικόνες του με τη Σίλια Δούμου, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιά και χαμογελαστό.
«Θα μας θυμούνται και τους δύο σαν τον Μέγα Αλέξανδρο»Στις δηλώσεις που έκανε η σύντροφος του Gio Kay στις 13 Ιανουαρίου στην κάμερα του «Πρωινού» μίλησε για την πορεία του στο παιχνίδι, ενώ αίσθηση έκανε και η ατάκα της, σχολιάζοντας πως έλεγε στον 28χρονο πριν μπει στο ριάλιτι: «εγώ είμαι μαζί σου, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και εμένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο». Όσο για τον χαρακτήρα του και την πρώτη εικόνα που έχει δώσει στο τηλεοπτικό κοινό από την πρεμιέρα του «Survivor», ανέφερε: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες. Είναι ο εαυτός του. Είναι αληθινός, μια αγνή ψυχή, έξυπνος και στρατηγικός».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν ζηλεύει τον σύντροφό της σε ερώτηση για τη συναναστροφή του με τις γυναίκες της ομάδας του: «Όχι, δεν τον ζηλεύω, τον εμπιστεύομαι. Χαίρομαι γι’ αυτόν και μακάρι να φτάσει μέχρι το τέλος. Εγώ τον υποστηρίζω και θέλω το καλύτερο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα