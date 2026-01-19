Σίλια Δούμου: Ποια είναι η σύντροφός του Gio Kay του viral παίκτη του Survivor, που έστησε ένα γκρουπ μόνο για γυναίκες

«Θα μας θυμούνται και τους δύο σαν τον Μέγα Αλέξανδρο»

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σύντροφος του Gio Kay μοιράζεται υλικό από τα ταξίδια της σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ υπάρχουν και λίγες κοινές φωτογραφίες της με τον 28χρονο. Η πιο πρόσφατη είναι στις 29 Δεκεμβρίου, λίγο πριν αποχαιρετήσει τον σύντροφό της για το «Survivor», με την ίδια να ποζάρει κρατώντας το ποτό της, ενώ από πίσω της βρίσκεται ο Gio. Αντίστοιχα, στο προφίλ του παίκτη του ριάλιτι έχουν δημοσιευτεί ορισμένες κοινές εικόνες του με τη Σίλια Δούμου, με το ζευγάρι να ποζάρει αγκαλιά και χαμογελαστό.Στις δηλώσεις που έκανε η σύντροφος του Gio Kay στις 13 Ιανουαρίου στην κάμερα του «Πρωινού» μίλησε για την πορεία του στο παιχνίδι, ενώ αίσθηση έκανε και η ατάκα της, σχολιάζοντας πως έλεγε στον 28χρονο πριν μπει στο ριάλιτι: «εγώ είμαι μαζί σου, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και εμένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο». Όσο για τον χαρακτήρα του και την πρώτη εικόνα που έχει δώσει στο τηλεοπτικό κοινό από την πρεμιέρα του «Survivor», ανέφερε: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες. Είναι ο εαυτός του. Είναι αληθινός, μια αγνή ψυχή, έξυπνος και στρατηγικός».Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν ζηλεύει τον σύντροφό της σε ερώτηση για τη συναναστροφή του με τις γυναίκες της ομάδας του: «Όχι, δεν τον ζηλεύω, τον εμπιστεύομαι. Χαίρομαι γι’ αυτόν και μακάρι να φτάσει μέχρι το τέλος. Εγώ τον υποστηρίζω και θέλω το καλύτερο».