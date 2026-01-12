Οι απολαυστικές ατάκες του Gio Καραντώνη στην πρεμιέρα του Survivor: Το καπνιστό ελάφι, το unfair και τα πάρτι
Οι απολαυστικές ατάκες του Gio Καραντώνη στην πρεμιέρα του Survivor: Το καπνιστό ελάφι, το unfair και τα πάρτι
O 28χρονος Ελληνοαμερικανός που έχει γίνει viral στα social media, εντάχθηκε στην ομάδα των Αθηναίων και τόνισε ότι δεν είναι athletic, «η δουλειά μου είναι ψυχολογία, motivation» σχολίασε
Από το πρώτο επεισόδιο του «Survivor» που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, ο Gio Καραντώνης από την ομάδα των Αθηναίων χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό απολαυστικές ατάκες, αντίστοιχες με αυτές, που τον έχουν κάνει viral το τελευταίο διάστημα στα social media.
O 28χρονος Ελληνοαμερικανός τόνισε μόλις βρέθηκε στην καλύβα, όπου πρόκειται να συμβιώσει με τα μέλη της ομάδας του, ότι δεν είναι εξοικειωμένος με χειρωνακτικές εργασίες, καθώς δεν ξέρει να χτίσει καλύβα και να κόψει καρύδα, όπως χαρακτηριστικά είπε, άλλωστε σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μέχρι πριν από λίγες ημέρες οι διατροφικές του συνήθειες περιλάμβαναν πιάτα, όπως καπνιστό ελάφι.
Συγκεκριμένα, ο Gio είπε: «Εγώ δεν έχω καμία ιδέα πώς να χτίσω καλύβα. Ούτε πώς να κόψω καρύδα. Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν δύο μέρες σε ρετιρέ στην Αθήνα. Τώρα, κοίτα εδώ.... Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Υπάρχουν μερικοί που είναι πολλοί δυνατοί και ξέρουν τι κάνουν, εδώ χτίζουν βίλα... Όπως είπε ο Σωκρατής: ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfm08gnpj78p)
Στη συνέχεια, ο παίκτης εξήγησε πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Περισσότερο θεωρεί ότι θα τονώσει την ψυχολογία των συμπαιχτών του, παρά θα συμμετέχει σε πρακτικές διαδικασίες, που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους στο νησί: «Κοίτα εγώ κάνω πράγματα που μπορεί να μην τα δεις. Εγώ δεν ήρθα εδώ να το παίξω ότι χτίζω και κάνω και ράνω. Εγώ ξέρω τα πράγματα που μετράνε, μικρά πράγματα. Ψυχολογία για τους άλλους. Καταλαβαίνω ήδη ότι αυτοί θα με κρατήσουν εδώ μόνο για τη συζήτηση. Και να χάσω στα αθλήματα δεν φεύγω. Αυτή είναι η δουλειά μου, ψυχολογία, motivation».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfm12ysanjft)
Την ώρα που έφτασε στην παραλία το κουτί με τις προμήθειες, ο Gio σχολίασε φανερά απογοητευμένος: «Τα πράγματα που κερδίσαμε τα θεωρώ unfair, δηλαδή δεν το θεωρώ σωστό αυτό, δηλαδή βρέχει τώρα, πήραμε 2-3 κουβέρτες, ενώ βρέχει, πήραμε μία κατσαρόλα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο να σας πω την αλήθεια, κανένα φαγητό ή τις τσάντες μας με παπούτσια, ρούχα».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfm0q05w2k3d)
Όσο για τις αθλητικές του επιδόσεις, ο 28χρονος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αθλητικός τύπος, καθώς τα πάρτι και η έντονη ζωή ήταν ανάμεσα στις βασικές ασχολίες του το προηγούμενο διάστημα: «Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πουν ότι δεν είμαι athletic, δεν είμαι αθλητής. Έχω ξεφύγει λίγο στη ζωή μου με τα πάρτι. Δεν θα έρθω εδώ να σου πω ότι θα έρθω σήμερα να το κερδίσω, γιατί δεν θα γίνει αυτό. Μπορεί όμως με την ψυχή που έχω και με το πάθος να γίνει αυτό, you know».
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfm1ubkghhnl)
O 28χρονος Ελληνοαμερικανός τόνισε μόλις βρέθηκε στην καλύβα, όπου πρόκειται να συμβιώσει με τα μέλη της ομάδας του, ότι δεν είναι εξοικειωμένος με χειρωνακτικές εργασίες, καθώς δεν ξέρει να χτίσει καλύβα και να κόψει καρύδα, όπως χαρακτηριστικά είπε, άλλωστε σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μέχρι πριν από λίγες ημέρες οι διατροφικές του συνήθειες περιλάμβαναν πιάτα, όπως καπνιστό ελάφι.
Συγκεκριμένα, ο Gio είπε: «Εγώ δεν έχω καμία ιδέα πώς να χτίσω καλύβα. Ούτε πώς να κόψω καρύδα. Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν δύο μέρες σε ρετιρέ στην Αθήνα. Τώρα, κοίτα εδώ.... Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Υπάρχουν μερικοί που είναι πολλοί δυνατοί και ξέρουν τι κάνουν, εδώ χτίζουν βίλα... Όπως είπε ο Σωκρατής: ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω τίποτα».
Στη συνέχεια, ο παίκτης εξήγησε πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Περισσότερο θεωρεί ότι θα τονώσει την ψυχολογία των συμπαιχτών του, παρά θα συμμετέχει σε πρακτικές διαδικασίες, που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους στο νησί: «Κοίτα εγώ κάνω πράγματα που μπορεί να μην τα δεις. Εγώ δεν ήρθα εδώ να το παίξω ότι χτίζω και κάνω και ράνω. Εγώ ξέρω τα πράγματα που μετράνε, μικρά πράγματα. Ψυχολογία για τους άλλους. Καταλαβαίνω ήδη ότι αυτοί θα με κρατήσουν εδώ μόνο για τη συζήτηση. Και να χάσω στα αθλήματα δεν φεύγω. Αυτή είναι η δουλειά μου, ψυχολογία, motivation».
Την ώρα που έφτασε στην παραλία το κουτί με τις προμήθειες, ο Gio σχολίασε φανερά απογοητευμένος: «Τα πράγματα που κερδίσαμε τα θεωρώ unfair, δηλαδή δεν το θεωρώ σωστό αυτό, δηλαδή βρέχει τώρα, πήραμε 2-3 κουβέρτες, ενώ βρέχει, πήραμε μία κατσαρόλα. Εγώ περίμενα κάτι άλλο να σας πω την αλήθεια, κανένα φαγητό ή τις τσάντες μας με παπούτσια, ρούχα».
Όσο για τις αθλητικές του επιδόσεις, ο 28χρονος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αθλητικός τύπος, καθώς τα πάρτι και η έντονη ζωή ήταν ανάμεσα στις βασικές ασχολίες του το προηγούμενο διάστημα: «Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πουν ότι δεν είμαι athletic, δεν είμαι αθλητής. Έχω ξεφύγει λίγο στη ζωή μου με τα πάρτι. Δεν θα έρθω εδώ να σου πω ότι θα έρθω σήμερα να το κερδίσω, γιατί δεν θα γίνει αυτό. Μπορεί όμως με την ψυχή που έχω και με το πάθος να γίνει αυτό, you know».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα