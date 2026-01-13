Survivor: Θα κερδίσει, θα μας θυμούνται και τους δύο σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, είπε η σύντροφος του Gio

Για τον χαρακτήρα του Gio και την παρουσία του στο

σύντροφός του, Σίλια, τονίζοντας πως θα κερδίσει στο ριάλιτι επιβίωσης και θα καταφέρει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως και εκείνη.Η Σίλια έδωσε την πρώτη της συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και ανέφερε πως ο Gio είναι πολύ ειλικρινής και αυθεντικός στο ριάλιτι επιβίωσης και θεωρεί ότι θα καταφέρει να βγει νικητής.Η σύντροφος του 28χρονου επισήμανε αρχικά για εκείνον: «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες. Είναι ο εαυτός του. Είναι αληθινός, μια αγνή ψυχή, έξυπνος και στρατηγικός» και πρόσθεσε: «Όταν λέει ότι θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, του λέω “εγώ είμαι μαζί σου, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και εμένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο”».Στη συνέχεια η Σίλια είπε για την αγάπη του κόσμου προς τον Gio: «Νομίζω από την πρώτη του εμφάνιση απέδειξε από την αρχή ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Στο τέλος της ημέρας πάει για να περάσει καλά, να ζήσει μια εμπειρία. Ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι το κάνει περισσότερο για πλάκα».Όσον αφορά στην επίδοσή του στα αθλήματα, ανέφερε: «Ο Gio είναι πολύ καλός στα αθλήματα, πολύ καλύτερος από αυτό που περίμεναν οι αντίπαλοί του. Θεωρώ ότι θα κερδίσει με τη στρατηγική και το μυαλό του. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ήταν πολύ καλός αθλητής στο παρελθόν. Θα επανέλθει, γιατί το σώμα θυμάται. Ξεκίνησε τις προπονήσεις λίγο καιρό πριν, γιατί δεν είχε πολύ καιρό που γνώριζε ότι θα μπει στο παιχνίδι. Τα πήγε πολύ καλά. Άμα βάλει πείσμα και είναι παθιασμένος με κάτι, θα τα καταφέρει. Αναγκαστικά με το πρόγραμμα του Survivor χωρίς φαγητό, με καρύδες και ρύζι, θα χάσει πολλά κιλά» .Τέλος, όταν η Σίλια ρωτήθηκε εάν ζηλεύει που τον βλέπει με τόσες γυναίκες γύρω του, δήλωσε: «Όχι, δεν τον ζηλεύω, τον εμπιστεύομαι. Χαίρομαι γι' αυτόν και μακάρι να φτάσει μέχρι το τέλος. Εγώ τον υποστηρίζω και θέλω το καλύτερο».