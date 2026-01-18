Δημήτρης Σταρόβας: Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω, στην αρχή δεν είχα ρυθμό
Δημήτρης Σταρόβας: Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω, στην αρχή δεν είχα ρυθμό
Ήταν σοκ να μην μπορώ να εκφραστώ, μέσα από το χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα, σχολίασε ο μουσικός
Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το πρώτο διάστημα μετά το εγκεφαλικό που έπαθε το 2024, περιέγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας, τονίζοντας ότι ένιωθε εκνευρισμό, καθώς δεν μπορούσε να τραγουδήσει, ενώ για ένα διάστημα παρατηρούσε να μην έχει ρυθμό.
Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» όπου μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του και τις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο.
Αναφερόμενος σ τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στο τραγούδι και την απώλεια ρυθμού μετά το εγκεφαλικό, είπε: «Με εξοργίζει ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω, δυσκολεύομαι πολύ. Πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή διαπίστωσα μερικές ημέρες μετά ότι δεν είχα ρυθμό. Τώρα το θράσος μου δεν έχει όρια, παίζω και στο θέατρο, αλλά το έχουν προσαρμόσει πάνω μου».
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για τις πρώτες δύσκολες ημέρες της νοσηλείας του: «Δεν περιγράφεται το συναίσθημα των πρώτων ημερών. Τους πρώτους δύο μήνες στο νοσοκομείο και στο κέντρο αποκατάστασης που ήμουν ξυπνούσα, άνοιγα τα μάτια μου και έλεγα: "Τι εφιάλτη είδα, ότι έπαθα εγκεφαλικό και με πήγανε στο Τζάνειο". Έβλεπα το περιβάλλον στο νοσοκομείο και έλεγα: "Είναι αλήθεια, δεν είναι όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο"».
Όσο για τον ρόλο του χιούμορ στη ζωή του,ο καλλιτέχνης δήλωσε: «Ήταν σοκ να μην μπορώ να εκφραστώ. Το χιούμορ το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου ως δικλείδα ασφαλείας. Μέσα από το χιούμορ έχω ξεπεράσει πολύ δύσκολα πράγματα».
